Diego Vázquez se sincera: "Lógicamente nos dolió perder en Atlanta"

El director técnico del Motagua, Diego Vázquez, compareció este martes en conferencia de prensa en donde se refirió al duelo ante Lobos de la Upnfm por la jornada 11 del Torneo Clausura 2020.

En palabras del timonel, "es un equipo que viene con varios partidos sin ganar y nosotros también vinimos de perder. En ese sentido con respecto a la última fecha estamos similar".

Los estudiantes acumulan una racha negativa de 10 partidos sin conocer la victoria en lo que va del campeonato, pero más allá de ello, Vázquez no lo desestima como rival.

"Le ha costado ganar, pero es un buen equipo, ordenado y aguerrido", señaló.

Sobre el estado anímico del equipo después de su última derrota en Liga y eliminación en la Liga de Campeones de Concacaf, se sinceró en que lógicamente "cuando vienes de perder no es el mejor, pero estamos es una buena posición. Los dos partidos pasados ya tienen que hacer cicatriz, estamos positivos dándole para adelante".

Ver: Real España pierde otro caso ante los tribunales por un futbolista

Y agregó: "Tenemos que a hacer un buen partido para ganarlo. El último partido fue uno bastante raro, dejamos de hacer cosas importantes, pensamos que el partido ya estaba ganado y cometimos errores. Es un momento que tienes que transitar. Lógicamente nos dolió perder en Atlanta; ahora debes tratar de pasar ese momento. A nadie le gusta perder un partido de esa naturaleza".

El DT bicampeón consideró estar atento de las críticas, puesto que "sobredimensionar algo ya pasa por otro lado. Siempre va a pasar, la conformidad es difícil lograrla toda. Critican hasta a Guardiola. Zidane en tres días pasó de ser un fenómeno a ganar un clásico".

Ante eso detalló que más allá de pelear finales y hecho de no ganarlas todas es que "yo sí me acuerdo de mis segundo lugares, tengo todas las medallas de plata, las guardo, las miro y le doy un beso. Las que perdí me hicieron ganar las otras. De los buenos y malos momentos se aprende".

Te puede interesar: Definidos los árbitros para la jornada 11 del Torneo Clausura 2020

Motagua llegará a este encuentro ante los estudiantes compartiendo el primer lugar con el Olimpia con 20 puntos. Abajo les sigue Marathón y Real España con 18 unidades.