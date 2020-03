Espíndola sobre 'Chaco' Maidana: "Al fútbol hondureño le da un salto de calidad"

El defensa Esteban Espíndola zanjó la polémica surgida entre sus compatriotas Cristian Maidana y Héctor Vargas. El verdolaga dio detalles acerca de este cruce de candentes declaraciones entre los argentinos.

Hay que decir que esta controversia comenzó en una acción donde Espíndola le reclamó a Maidana cuando quiso hacer un taquito en el partido que Olimpia ganó 5-0. El zaguero esmeralda asegura que reclamó porque "entendía que talvez el lujo era innecesario. Él luego me dio su punto de vista, es fútbol y a nadie le gusta perder".



En la previa del segundo encuentro, Héctor Vargas retó a Cristian Maidana diciendo que "a ver si tira caños y tacos en el Yankel" y el medio olimpista le respondió que "era su forma de jugar", sobre esto Espíndola también tiene su opinión. "No sé si es su forma de jugar, yo lo respeto como futbolista porque es bueno y al fútbol hondureño le da un salto de calidad. No tengo nada contra él", explicó.



Al defensa también le consultamos su óptica sobre las declaraciones del 'Chaco' Maidana después del juego en el Yankel Rosenthal en que dio a entender que Héctor Vargas había mandado a golpearlo. "¿Pero lo golpearon?, no, el fútbol tiene eso", respondió Espíndola.

Le preguntamos directamente si ha recibido instrucciones de su técnico de ir a golpear a un compañero de profesión, "no, jamás, el profe Vargas lo que me pide es que cuando la cosa está caliente que agarremos la pelota, nos pide que juguemos al fútbol. Después, muchas veces las declaraciones se sacan de contexto, pero es un tipo trabajador, que tiene claro lo que quiere y es buena persona".

Añadió sobre el tema de su entrenador, "Héctor Vargas es un tipo profesional que cuida su trabajo, Maidana también está ganándose su pan, las dos posturas son respetables. Lo único que te puedo decir de Héctor es que no es un tipo como muchos lo pintan".

SOBRE EL JUEGO

También se refirió al momento que pasan después de las dos derrotas ante Olimpia, "puedo decirte que estamos bien, el fútbol da revanchas, es una rueda, hoy estás arriba y mañana abajo. Entiendo que a esta altura del torneo los objetivos no se han modificado, entonces seguiremos con las mismas ganas".

Piensa que en este momento no deben perder la calma. "Hay que tener tranquilidad, uno de futbolista tiene que saber que no siempre van a ser los resultados que uno quiere.

Esteban Espíndola junto a Michaell Osorio en el entrenamiento del Marathón.

Personalmente me lo tomo de esa manera, no es algo que me quite el sueño. Nos duele no sumar de a tres, pero mañana tenemos una linda oportunidad (ante Real Sociedad)".

¿Olimpia es superior a ustedes?, "ganó dos partidos, tiene una plantilla grande que se respeta, pero fuimos superados en el resultado, pero no sé si son superiores, talvez no hemos tenido las mismas herramientas, pero lo importante es cómo se termina", dijo.

Expone que a veces es conveniente recibir este tipo de golpes cuando aún queda tiempo de levantarse: "Yo considero que estos golpes dados a tiempo son súper positivos, lo tomo de esa manera. No hay que dramatizar, fueron dos partidos que hicimos, una crítica de puerta para adentro bastante importante".

Ahora se viene Real Sociedad. "Ellos también están necesitados de puntos y cada partido aquí es una final, lo importante es estar claros en lo que queremos".