Un clásico, tres visitas y cuartos de final en Champions de Concacaf: El calendario apretado de Olimpia en marzo

El primer trimestre del año ha tenido buenos signos para el entrenador argentino Pedro Troglio y su plantilla de Olimpia logrando pasos importantes a nive del dos competencias: Torneo Clausura 2020 en donde son líderes con 20 puntos y su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Ante ello en el mes de marzo se vienen juegos claves en donde la rotación será la clave a través de la amplia plantilla merengue para buscar los resultados positivos.

En total, los albos tendrán seis partidos claves. Tres de ellos como visitantes y el resto de locales.

El divulio de encuentros dará apertura este miércoles 04 de marzo cuando le toque visitar El Progreso a Honduras Progreso y antes de viajar a Canadá enfrentar a Montreal Impact (10 de marzo), se quedarán en casa a la espera de enfrentar al Vida en la jornada 12 del campeonato local.

La semana clave tendrá mucho que ver con lo que se suscite entre el 15 y 17 de marzo. Pocos días de preparación para el juego de vuelta ante el equipo de Thierry Henry un torneo importante mientras pelea la punta por el liderato contra su archirrival, Motagua.

Finalmente, antes de la fecha FIFA del 29 de marzo, cerrará este mes recibiendo a Real Sociedad (jornada 14) con la incertidumbre o no de contar con sus futbolistas que formarían parte de la nómina de Fabián Coito.

Juegos establecidos de Olimpia en marzo:

-Vs Honduras Progreso (visita): miércols 04 de marzo

-Vs Vida (local): domingo 08 de marzo

-Vs Montreal (visita): martes 10 de marzo

-Vs Motagua (visita): domingo 15 de marzo

-Vs Montreal (local): martes 17 de marzo

-Vs Real Sociedad (local): domingo 22 de marzo.