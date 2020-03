Trayectoria del histórico entrenador Chelato Uclés  

El entrenador Chelato Uclés o maestro como es nombrado por muchos, fue contratado por la Federación Nacional de fútbol de Honduras, esto para dirigir a la Selección hondureña rumbo al Mundial de España 1982.

Sus logros como técnico de la Selección

Su debut como técnico de la Selección fue el 6 de marzo de 1980 con un empate 1-1 ante Costa Rica en Tegucigalpa.

Como entrenador de la Selección Nacional Chelato hizo historia tiendo rachas invictas como los partidos eliminatorios de: 1980 Honduras vs El Salvador (2-0), Honduras vs Panamá (5-0), en 1981 Honduras vs Haiti (4-0), Honduras vs Cuba (2-0) y Honduras vs Canada (2-1).

Entre sus récords con la Selección de Honduras está haber clasificado por primera vez a una Copa del Mundo (España 82) otros de sus logros fueron conseguir ser, Campeón de Centroamérica en 1980, Campeón de Concacaf en 1981 y SubCampeón de Concacaf en 1985.



Chelato Uclés durante su etapa como técnico de la Selección hondureña.

Chelato como técnico de la H dirigió

90 Partidos: 29 eliminatorios incluyendo la Copa del Mundo y 61 en otras competencias.

Ganó 33 juegos: 13 eliminatorios y 20 en otras competencias.

Empató 36 juegos: 12 eliminatorios y 24 en otras competencias.

Perdió 25 juegos: 4 eliminatorios y 21 en otras competencias.

Rachas de Chelato Uclés

Fue el entrenador con mejor racha en Copa Oro con la Selección Nacional, disputando 5 juegos. 3 triunfos, 1 empate y 1 derrota.

En 2005 en la Copa Oro, tuvo la mejor racha de triunfos, logrando tres triunfos consecutivos.

Su talento hizo que cruzará fronteras e internacionalmente dirigió al Santos de México en 1988.

Su trayectoria por la Liga Nacional

Jose de la Paz Herrera debutó en la Liga Nacional como técnico con los azules del Motagua el 14 de diciembre de 1969, derrotando al Victoria 5-3 en La Ceiba.

Logró hacer Subcampeón Nacional a las águilas en esa misma clausura 1969-1970.

Fue el técnico con más finales en la Liga Nacional, fueron nueve las finales disputadas, las cuales ganó cuatro: con Olimpia 2, Real España 1 y Marathón 1. Perdió tres: una con el Marathón y dos con Olimpia.

Títulos de Chelato en la Liga Nacional

Olimpia: Torneo 1992-1993, Torneo 1996-1997 y Clausura 2003-2004.

Real España: Torneo 1974-1975 y Torneo de Copa 1972.

Marathón: Clausura 2001-2002.

En la apertura 2003-2004 el "Gran Maestro" tuvo un récord de 43 puntos en la Liga, récord que nadie había superado hasta entonces Pedro Troglio en la apertura 2019-2020 con 44 puntos.



Fue con el Club Olimpia que Chelato obtuvo más títulos.

Su proceso más largo como técnico en un solo equipo fue con Real España, inició el 20 de febrero de 1972 y finalizó el 31 de julio en 1975, durante 3 años, 5 meses.

El final de su carrera como técnico

Chelato Uclés es el entrenador con más juegos dirigidos en la Liga Nacional con 710 encuentros en total.

Marathón en el equipo con el que acumula la mayor cantidad de juegos dirigidos, 98 triunfos, 71 empates y 67 derrotas en 236 partidos nacionales e internacionales.

Su último partido dirigido en la Liga fue el 29 de septiembre de 2012, en San Pedro Sula, Con Real España quien perdió ante el Vida 4-2.

Sin duda, Chelato Uclés ha dejado su marca por el fútbol hondureño, con su popular frase "Nunca se sabe" y su enorme y magnífica trayectoria todos los hondureños guardan en su mente el legado que ha hecho.