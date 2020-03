Kevin Hernández: "Tenemos la final de nuestras vidas contra Real Sociedad"

En Honduras Progreso recibieron como balde de agua fría la victoria de Real Sociedad frente a Marathón (1-2), la cual los deja seis puntos por debajo en la lucha por no descender pese a haber frenado a Olimpia (0-0).

"Ya dándonos cuenta del resultado de Real Sociedad con Marathón nos incomoda un poco, pero creo que al equipo se le ha visto una nueva actitud con Olimpia, así tenemos que jugar cada partido", valora positivamente el meta titular de los ribereños.



Kevin reconoce que "para nosotros cada partido es una final y tenemos que ganarlas, las finales se ganan, no se juegan; lastimosamente no pudimos ganar, pero cortamos esa mala racha de pérdidas" y la esperanza sigue viva.

Honduras Progreso logró sacar un buen empate ante Olimpia de locales y en la próxima fecha visitan a la Real Sociedad en Tocoa. Foto: Neptali Romero.



"Duele mucho", acepta, pero les revitaliza que "nos preparamos muy bien para enfrentar a Olimpia, sabiendo que no sería fácil pero tampoco imposible; el equipo luchó y se le vio otra cara, esperamos seguir así, ahora tenemos la final de nuestras vidas para mantener la categoría contra Real Sociedad", expresó.

¿Se siente del otro lado (descendido)? Hernández soltó una contundente frase que seguramente repite y seguirá repitiendo en el día a día de los progreseños: "A este equipo lo encontré en primera división y ahí lo voy a dejar".

SERÍA UNA FATALIDAD CAER EN TOCOA

Para Kevin Vance las oportunidades sí es cierto que se terminan, pero no dejarán de creer mientras haya muchos puntos en juego. "Sería fatal" caer en el Francisco Martínez este domingo (2:00 PM), reconoce, "porque ya nos llevarían muchos puntos de ventaja y se nos vendría la noche encima, como se dice... Es una final y tenemos que ganarla sí o sí".



Concluyendo su comparecencia, aún agitado por el desgaste hecho frente a Olimpia, Hernández Kirkconell le mandó un mensaje con el alma todo El Progreso: "Sigan confiando en nosotros, este es un equipo humilde, desde el presidente hasta los jugadores y el cuerpo técnico; este cuerpo técnico viene con mucha ilusión, es de valorar lo que está haciendo Julio con nosotros, su asistente, estoy confiando en Dios que este equipo se va a quedar en primera división".