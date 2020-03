El conmovedor mensaje del periodista Andrés Cantor al técnico Chelato Uclés

El periodista de la cadena Telemundo, Andrés Cantor, ha dedicado unas líneas en sus redes sociales para hablar del entrenador hondureño Chelato Uclés quien se encuentra internado en el seguro social luchando por su vida tras sufrir una deficiencia renal.

Chelato es conocido a nivel internacional, pues fue el primer entrenador que llevó a Honduras a una Copa del Mundo, España 1982 y se ganó el respeto. Esto hizo que Cantor dedicara un conmovedor mensaje en sus redes al "Maestro".

"Chelato Uclés la viene peleando desde hace rato, y de esta también va a salir, estoy seguro. José de La Paz Herrera es sinónimo del fútbol hondureño, no porque los clasificó a España 1982 si no porque fue un adelantado a su época, a sus contemporáneos. Estudioso, meticuloso, dio su vida por el fútbol catracho. Pudo haber tenido detractores, claro, porque este deporte es así. Si los tiene Messi cómo no los va a tener él", dice una parte de su mensaje.

El entrenador hondureño Chelato Uclés ha dirigido en varias oportunidades la Selección de Honduras. Fotos Archivo DIEZ

Luego agrega: "Pero antes de que muchos otros muy buenos futbolistas hondureños se hicieran famosos y se hablara de ellos, Chelato en una era sin redes sociales, ni tecnología al alcance, y apenas con una señal de TV, puso en el mapa a Honduras. Mucho tuvo que ver esa extraordinaria camada de mundialistas, pero él siempre estuvo a la vanguardia del fútbol catracho. Con su estilo, a su manera, con sus convicciones y con su constante preparación. Como no va salir de esta. Si 'ombe, como no vas a salir de esta querido Chelato".

Chelato Uclés ha mostrado una mejoría en su salud y podría ser desentubado en las próximas horas, pues había sido inducido a un coma para poder salvarle su vida. Según su hermana el entrenador hondureño ya mueve los pies y las manos mostrando señales de buena salud.

El ex técnico de la Selección Nacional de Honduras en España 1982 fue encontrado en el suelo e inconsciente en su casa de habitación; fue trasladado por sus hijos al Instituto Hondureño de Seguridad Social donde es atendido por los médicos que han hecho un gran trabajo para salvarle la vida.