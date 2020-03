Hernán García, un guerrero que venció el cáncer y que nunca tuvo miedo de morir

Allá en 2002, la vida de Hernán García dio un giro inesperado en su vida, pues fue detectado con cáncer en la vejiga.

Un pequeño dolor cuando fue el urinario fue el inicio de una verdadera batalla que iba a tener por muchos años.

Hernán García fue uno de los guerreros que logró vencer el cáncer, pero lastimosamente hoy murió producto de una infección en la vejiga. Esto a sus 63 años de edad.

El que fue entrenador de clubes como Marathón y Real España tuvo que irse a Estados Unidos para pelear con esa cruel enfermedad.

Ver: Hernán García, el DT hondureño que motivaba a sus jugadores con los Temerarios

En 2016, en entrevista para Diario Diez, recordó todo lo que tuvo que vivir y cómo fue que venció el cáncer.

"Lo más importante ha sido la ayuda de Dios, Él ha puesto ángeles en mi camino, no solamente personas conocidas sino otras que no sabían que yo existía; además del personal del hospital, de las oficinas del seguro gratuito y otros amigos que no conocía", contó en aquel entonces el DT.

"No sentí temor, ni ninguna tristeza, todavía siento en mi pecho un fuego enorme y emoción porque estoy bien; siempre he sentido el apoyo no incondicional sino de sangre y corazón de mi esposa", agregó en aquel entonces Hernán García tras superar el cáncer.



Hernán García confesó que tuvo que aguantar los dolores de su enfermedad por la necesidad de trabajar.

García contó su historia por un motivo importante. "Yo comento esto para que la gente que tenga un familiar con cáncer se de cuenta que eso le da uno la fuerza para enfrentar esa enfermedad", expresó.

SIN MIEDO A MORIR

En otra entrevista para Diez, Hernán García tuvo momentos de quebrantamiento durante su etapa crítica, pero dejó claro que nunca le tuvo miedo a la muerte.

"Por temor nunca lloré, lo hice en varias oportunidades porque no podía creer que estuviera pasando una cosa así. Nunca lloré por la enfermedad, ni estuve triste; yo sentía satisfacción, me hicieron cosas complicadas, pero nunca tuve temor de morir, lloré de alegrías y saber que no estaba solo", dijo hace cuatro años.

Además: Consternación en las redes por la muerte de Hernán García

El fue fue seleccionado nacional sorprendió a todos cuando reveló que en su momento lidió con el cáncer en pleno ejercicio de sus funciones.

"La necesidad de trabajar me complicó un poco, no busqué el médico y estuve cuatro meses aguantándome cuando estaba con Platense, Parrillas One y Vida, pero gracias a Dios salimos".

Hoy, Hernán García será recordado por la batalla ganada contra el cáncer. Latismosamente, no pudo con la otra prueba dura que le puso la vida.