Henry Figueroa la saca barata: Castigado con cuatro partidos y una multa económica

La Comisión de Disciplina ha emitido este día los castigos y en el cual destaca la sanción al defensor Henry Figueroa de Marathón. Recordar que Figueroa salió expulsado en el clásico ante Olimpia por una dura falta contra Elvin Casildo.

"Henry Figueroa expulsado al minuto 21' por juego brusco grave, una vez expulsado el jugador me lanzó el balón, el cual impactó en mi rostro y me amenazó diciéndome 'ya verás lo que te va a pasar hijo de puta, es la segunda vez que me expulsás, ya verás'", fue lo insertado en el acta por Óscar Moncada.

“Henry Figueroa, cuatro partidos de suspensión más una multa de 20 mil lempiras, sin gozar del beneficio del artículo 33”, es lo dictado por la Comisión de Disciplina.

No gozar del beneficio del artículo 33 implica que Figueroa deberá cumplir a cabalidad la suspensión y no se le podrá reducir a la mitad como sucede en algunas oportunidades.

Es así como Henry Figueroa volverá a jugar con Marathón hasta la fecha 15 cuando los sampedranos reciban a Motagua en el Yankel Rosenthal tras ser ausencia frente a Real Sociedad, Platense, Honduras Progreso y Real España.

“El órgano disciplinario que imponga la sanción de suspensión, prohibición de acceso a los vestuarios y/o de ocupar el banco de sustitutos, o de prohibición de jugar en un estadio determinado, está obligado a considerar si es posible suspender parcialmente la ejecutoriedad de aquella clase de sanciones”, dice el artículo 33.

En su resolución la Comisión de Disciplina determina que Figueroa no podrá gozar de este beneficio y deberá cumplir con toda la sanción.

¿POR QUÉ ESTA SANCIÓN?

Diez charló con el abogado Lufti Zablah, presidente de la Comisión de Disciplina. Él explicó por qué aplicaron solo cuatro juegos y prácticamente dejó entrever que no quisieron perjudicar más al jugador ni al club.

“Fue una decision colegiada, no fue unánime pero al momento de votar lo hicimos así. Estamos viviendo en una sociedad donde a todo mundo se le señala, él cometió un error y no se trata de cortarle la carrera. Aceptamos que fue un grave error y bueno vea que el torneo es corto. Se trata de dar oportunidades y que se corrija. Si aplicamos a cabalidad lo que dice el Código de Disciplina se perjudica a los jugadores y los clubes”.

OTROS CASTIGOS:

Jorge Benguché: Un partido de suspensión, multa de 6 mil lempiras para Olimpia y multa de 5 mil para Marathón.

En la jornada 11, sanción de tres partidos para Juan Delgado del Honduras Progreso.