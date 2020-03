Pedro Troglio confirma que llegaron las visas canadienses para viajar y enfrentar al Impact Montreal

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, informó en conferencia de prensa que solo tenía seis jugadores con visa para viajar a Canadá y enfrentar al Impact Montreal por la Champions de Concacaf, pero minutos más tarde, recibió la noticia de parte de su junta directiva que ya tienen la documentación de viaje lista.

El equipo merengue se clasificó a cuartos de final del torneo de la región tras eliminar en un partidazo en penales al Seattle Sounders.

Sin embargo, el argentino Troglio ha confirmado la baja del delantero Yustin Arboleda quien sumó dos amarillas en los partidos ante los norteamericanos.

“Lo único malo son los viajes; la vez pasada que veníamos de El Progreso vi a tres jugadores tirados en el piso del autobús, generalmente lo hacen en sus asientos, ellos se comienzan a cansar. Arboleda tiene que jugar mañana porque no viaja a Canadá, igual que Jonathan Paz”, se había quejado el entrenador Pedro Troglio.

Yustin Arboleda tiene dos amarillas y por eso no juega, lo mismo que Jonathan Paz y Mayron Flores que no tienen visa americana. “Estamos preocupados por las visas de todos. Un equipo hondureño no va a ir a gastar 10 mil dólares y que no le den visa; ojalá lleguen sin problemas, creo que la Concacaf debe resolver este tema; no hay que sacar de la billetera”, dijo Troglio.

Pero minutos después en redes sociales, aclaró que el tema del visado se había resuelto y le da tranquilidad a los olimpista que habían manifestado su inquietud en redes sociales; pues Osman Madrid se movió a México para hacer la gestión.

El Olimpia estará jugando en la ida el próximo martes en el estadio Olímpico de Montreal. El gerente del equipo merengue, Nahún Pérez viajó a la Ciudad de México el pasado lunes a realizar los trámites en el Consulado de Canadá; llevó todos los pasaportes y se está a la espera del visado.

“Cuando digo que solo seis jugadores tienen visa para Canadá es como por ejemplo a mí que me la dieron por seis años y la tengo. La misma situación tienen seis o siete jugadores, si mañana no salen las visas tengo que ir a jugar el partido con siete jugadores; pero supuestamente Osman Madrid ha hecho un viaje a México y espero no tengamos problema”, informó Troglio antes de ser notificado que tenían listos los documentos para viajar.

Este problema lo tuvo el Olimpia en la pasada edición de la Liga de Concacaf cuando viajó al mismo país de la hoja de maple para enfrentar al Forge United; allí varios futbolistas no fueron ya que los canadienses son estrictos en los visados y se tienen que hacer con anticipación de un mes.