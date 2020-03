Pedro Troglio: “Estamos jugando cada tres días, los otros no; esperamos que no nos afecte”

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, está ilusionado con los dos torneos que enfrenta; líder en el Clausura y en cuartos de final de la Champions de Concacaf. Dice que quiere ganar ambos, pero tiene una preocupación, que el equipo se le caiga mentalmente y por eso lo está fortalenciendo.

El entrenador confiesa que no hay que confiarse del Vida, rival al que enfrentan este sábado en el Nacional y quieren hacer una semana redonda. Ahora que se solucionó el tema de las visas canadienses, quiere ir a dar un golpe en la mesa del Impact Montreal de Thierry Henry y Romell Quioto.

Sobre las variante que hará ante los cocoteros ha dicho: “No voy a arriesgar a Carlos Pineda, pero Deybi Flores si lo pondré ya que no siente los dolores, Lacayo ya ganó el auto y tiene que esperar”, confesó entre risas muy ameno con los periodistas que llegaron a la cobertura del viejo león.

¿Dejaron ir el primer lugar al no ganar y el de mañana es un partido clave?

Claves son todos, no es mañana nada más, clave es mañana, el que pasó también y dados los resultados que se dieron hubiéramos dado un paso importante y marcado una diferencia. Cuando termina cada fin de semana y vemos si sirvió o no; en la jornada pasada sacando a Real España salimos beneficiados, pero son puntos que duelen, pero fue una cancha difícil para jugar contra un equipo que cambió su manera de jugar y que cambió todo.

El entrenador del OIimpia, Pedro Troglio, muy sonriente en los entrenamientos del albo antes de medirse al Vida. Fotos Ronal Aceituno

¿Será más clave el partido de este sábado o el del martes?

Vamos a jugar con algunos que van a jugar el martes y que estén bien. Lo único malo son los viajes; la vez pasada que veníamos de El Progreso vi a tres jugadores tirados en el piso del autobús, generalmente lo hacen en sus asientos, ellos se comienzan a cansar y hay que administrarlo bien. Arboleda y Paz tendrán que jugar mañana porque no viajan a Canadá.

¿Cómo está el plantel para el partido del sábado?

El problema es que cuando vos ganás, estás mejor, pero cuando empatás estás peor. Las victorias te dan una carga energética para el partido siguiente y lo bueno es ganar para que no se sienta el cansancio mental que generalmente se acumula. En el fútbol cuando se gana, se come bien y se cuida, se puede jugar cada tres días.

Cuándo se gana todo es bonito, pero cuando se pierde…

Es lógico, nosotros sabemos que ahora estamos en un momento dulce y por ahora no me subo a ningún lado, el fútbol tiene esto, no me olvido que salimos campeonísimos y luego perdimos dos partidos y éramos un desastre de vuelta; hoy estamos en buen momento pero el fútbol tiene altos y bajos. Si mirás el fútbol internacional y ves que se dan resultados increíbles, cuando el último le gana al primero. Hay que estar relajado, tranquilo, jugar los partidos de la mejor manera y tener los pies en la tierra.

¿El resultado ante Honduras Progreso es el reflejo del cansancio del equipo?

No, a ver, los 15 minutos de Marathón es normal jugar en una cancha de visitante, un partido que parecía liquidado y te hacen el 2-1. Los últimos 15 minutos contra Seattle de local fue igual que estábamos 2-0 abajo, hicimos el cambio y la gente empujó, reaccionamos y empatamos; en el Yankel pasó lo mismo. Y ante Honduras Progreso fue lo mismo, un equipo que nos esperó con 10 atrás y la tiraba para adelante, pero era imposible jugar, la cancha no te daba la posibilidad de tirar dos pases, ellos defendieron, sacaron el empate. No fue cuestión de cansancio, cuando un equipo se defiende con tanta gente es complicado y era difícil jugar en esa cancha.

¿Esperaba tan disputada la lucha por el primer lugar con ese triple empate?

Sabíamos que iba a ser complicado, los mismos tres de siempre y Real España, es normal, nosotros tuvimos la desgracia de no arrancar bien y las lesiones pero nos hemos acomodado y estamos en la pelea; hace 15 días estábamos a cinco puntos y hoy punteros; pero será la pelea hasta el final. Nosotros somos los que estamos jugando cada tres días y los otros no, esperamos que esto no nos afecte. Nos vamos de viaje y volvemos hasta el viernes y los demás se quedan en casa; pero tenemos una ilusión de ir a algo tan lindo que para un jugador de fútbol y un técnico es lo mejor y esperamos hacerlo a favor nuestro.

¿Cambiaría ganar un torneo internacional por el local?

Yo quiero ganar todo. Esto es como si me preguntaras si me gusta el dulce de leche o el chocolate; a mí me gustan los dos y si me los ponen en la mesa, me como los dos; uno sueña con seguir en el torneo internacional y salir campeón de vuelta, ahora si me garantizás que voy a salir campeón de Concacaf, lo dices que lo viste en el futuro… bueno y si en el semestre no salís campeón de algo, entonces sirve; pero no se puede la futurología, ojalá que ganemos los dos.

¿Usted no tiene miedo de que se le caiga el equipo por los viajes?

Si nos caemos es porque… si te cuidas, comés sano, haces bien las cosas; nosotros estamos cinco días juntos; no tengo miedo eso. Más que miedo al cansancio físico, es al mental. Ahora vamos a Canadá y ganamos, te aseguro que no sentimos el viaje; ahora, si perdemos y dirás que el viaje nos mató. La mente domina todo pero no me preocupa; me preocupa que saquemos el resultado y los jugadores estén bien.

¿Por cábala Diego Vázquez lo va a ir a jugar a San Pedro?

No dijo Diego eso (risas). Si es por cábala allí ganamos dos nosotros y ellos uno, no creo que sea por cábala, en Comayagua ganamos uno.

La cancha de Comayagua no está en óptimas condiciones…

Convengamos que para jugar en clásico es el Tegucigalpa o San Pedro Sula. Los clásicos se juegan así por seguridad y escenario y está bueno; nosotros no tenemos problemas, es una lástima que no se pueda jugar en Tegucigalpa. Tenemos que venir de Canadá el jueves, nos subimos al bus, jugamos el sábado y nos quedamos allá porque volvemos a jugar el martes la vuelta ante Montreal.

Ya se conoce la calle a San Pedro Sula.

La ruta esa ya me la conozco como la calle de San Pedro, como la palma de la mano. Los viajes son cansados. Yo tengo 54 años pero veo a Yustin Arboleda sentado en su asiento que no entra (risas) y dices, es cansado el viaje; pero nos tocó la desgracia que no se puede jugar en Tegucigalpa, el tema de Concacaf, hemos viajado mucho pero tengo la suerte de tener un gran plantel y de poner a unos y que otros descansen y que no se sienta mucho.

¿Qué opina del Vida?

Todos están pensando en Canadá, yo en el Vida. Es un rival durísimo que lo hemos enfrentado allá, juega muy bien, con jugadores rápidos y dificilísimos; pero si ganamos sería lo ideal para ir a Canadá felices, punteros en la tabla y si volvemos con un resultado positivo de Canadá… ojalá que sea la semana perfecta como lo fue la semana pasada y que se repita.

¿Cómo fue lo del regalito del carro?

Eso fue de la cuarta fecha del torneo pasado que les dije a los jugadores que si quedaban campeones les íbamos a regalar un auto.

¿Para este torneo no les ha ofrecido nada?

No, que querés, cuántos quiéres que compre, ya está el gesto.

¿La prensa deportiva está pendiente del asado?

La prensa cuando andamos mal, critica y yo pongo de todo.