La historia de Delis Vargas del Real España: “Trabajé de los 13 a 18 años en una ferretería”

Un tatuaje con el rostro de Jesucristo cubre su brazo derecho; es fiel creyente en Dios, se persigna al entrar y salir del campo. Humilde, muy bromista y sobre todo, luchador; ese es Delis Vargas. Dice que cuando llegó a Real España y leía y escuchaba lo que se decía del fichaje de los uruguayos, era bastante bravo; en palabras catrachas sería, muy grosero.

Delis Vargas tiene 25 años, vive solo en su apartamento; él cocina, le encanta el arte culinario. Cuenta que desde los 13 años le ha tocado trabajar porque viene de una familia humilde en su país pero no les faltó nada. Dejó el fútbol de los 15 a los 17 años por sus estudios; mismos que piensa terminar y graduarse de inglés. Admirador del juego de Jhow Benavídez.

¿Cómo te sientes en el equipo y que han hecho de diferente para cambiar en la segunda vuelta?

Creo que al equipo le faltaba conocernos con los compañeros; arrancamos mal porque lo hicimos perdiendo, pero luego tuvimos la Copa Premier y eso nos ayudó a conocernos, afianzarnos y tener la confianza importante.

¿En los últimos años a Real España le constaba estar arriba qué hace para no bajarse?

Ahora estoy contento, cuando nos trajo Ramiro Martínez nos dijo que lucháramos partido a partido y hoy se está mostrando eso.

El delantero Delis Vargas se ha adaptado muy bien al Real España y suma tres goles en el Clausura.

¿Qué tanto les ha servido hacer trabajos de recreación como lo vivieron en Danlí?

Por suerte nos supimos llevar; es bravo estar concentrado siete días con tus compañeros, pero creo que en Danlí lo hicimos muy bien y se vio reflejado en los resultados.

Los vimos hasta moliendo caña en una finca…

(Risas) Fuimos a la casa del doctor Jacobo. Fue una experiencia muy linda, nunca había molido caña, es muy rica. Fue una experiencia muy linda y la comida típica; probé los tamales, pan… de todo. Don Jacobo y la señora nos trató muy bien.

¿Qué tal te ha parecido la comida hondureña?

Probé de todas las comidas, muy ricas. La única que no he probado son las baleadas; estoy esperando que un compañero me lleve. He probado de todas, tamales, sopas, pollo chuco, todas, la única es la baleada, pero lo que pasa es que a mí me gusta cocinar y cuando no, he ido a comer al charrúa y otros lugares.

¿Qué te gusta de San Pedro Sula?

Me gusta, es muy importante desde que llegamos hemos sentido el amor de la gente; eso es importante para adaptarnos y gracias a Dios ganamos la Copa Premier contra Olimpia y eso nos dio una confianza importante para el campeonato y eso fue clave para adaptarnos.

¿Cuándo se dio sus fichajes por Real España, muchos pensaron que se traían paquetes; qué pensó usted?

Es bravo, no lo digo yo; cuando llegamos, no te conocen y bueno te van a matar; el fútbol es así, pero pudimos salir adelante y ahora todos nos conocen y gracias a Dios estamos ganando. Es bravo al principio leer los comentarios y escuchar lo que dicen; comenzamos con la confianza que nos dieron los resultados y estoy contento.

El delantro Delis Vargas atendió a DIEZ en su apartamento y contó detalles desconocidos en el país. Fotos Neptalí Romero

¿Qué pensó cuando leía los comentarios negativos de alguna parte de los aficionados?

Yo por suerte ya he jugado dos Copas Sudamericanas y sé lo importante que es y más las finales. Yo venía pensando que teníamos que ganar esa copa y se dio. Fue importante ganarla, tuvimos tres finales contra el campeonísimo como Olimpia y nos dio la confianza.

¿Cómo los motiva el profesor Ramiro Martínez?

Creo que el mensaje siempre ha estado, jugar bien con la pelota, siempre para adelante; es bravo que vengamos los cuatro uruguayos y encajar en el equipo. Era cuestión de tiempo y ahora tenemos la confianza de conocernos y ahora estamos sacando los partidos adelante.

¿Físicamente ya está bien?

Es bravo venir de un fútbol distinto a este, cambia totalmente. Yo había terminado de jugar el 15 de diciembre y venir a jugar tres partidos fue bravo, pero ya superamos esa lesión y ahora estamos en buen camino, muy bien.

¿Qué piensa que el fútbol hondureño los uruguayos están de moda; digo esto porque está Fabián Coito y sus ayudantes en la Selección, Ramiro y ustedes en Real España, el profe Araujo en el Vida, Palomo en Honduras…?

Muy feliz porque el fútbol uruguayo es muy bueno, como lo es la Selección que es el espejo más grande que tenemos. Hemos visto que la Selección de Honduras ha levantado, no sé si gracias a Fabián y la miro afianzada pero feliz y espero que le vaya bien en el fútbol.

El delantero del Real España, Delis Vargas, muestra los tatuajes representativos de la religión que profesa. Fotos Neptalí Romero

¿Cómo palpan ustedes el sentir y pensar de los aficionados de Real España ahora que están ganando?

Yo siempre sentí el amor de la afición de Real España, siempre a mí me apoyaron, nos dieron para adelante. Ahora igual que estamos arriba están más contentos y mandan mensajes y nos sentimos contentos.

¿Cómo fue tu formación futbolística en Uruguay?

Yo arranqué a los 13 años en Tacuarembó FC, de la ciudad que soy, de los 13 a los 15 años dejé el fútbol y me puse a estudiar, no quería saber más de fútbol. Le dije a mis padres que quería estudiar. Y a los 17 ya para los 18 había una Selección y me fui a probar y me quedé; estuve un año jugando y me llevaron a Tacuarembó, jugué un año pero luego dije que lo que yo quería era seguir estudiando; allí jugué un año en Nacional de Tacuarembó hasta que llegué a la capital para jugar en Juventud de las piedras, luego Rampla hasta que ahora llegué por suerte a Real España.

¿Cómo fue tu niñez?

Siempre luchadora. Mis viejos trabajaron para darme todo. 13, 14 y 15 años trabajé, de los 17 a los 18 años en una ferretería, luchando desde abajo, humilde trabajando; pues soy de una familia grande, somos seis hermanos, entonces imagínate. En Uruguay sos pobre o tienes mucha plata, a mí me tocó del lado de tener poca plata, de familia luchadora, salir a buscar el pan y eso es lo bueno. Yo cuando salgo a la cancha me juego la vida, salgo a buscar la comida de cada día y eso me sirve en la vida.

¿Cómo quedaron tus estudios, lograste graduarte?

Me quedé en cuarto año de prepa con 17 años porque me dediqué al fútbol y gracias a Dios me ha ido bien.

¿Piensas seguir?

Sí claro, estaba hablando con los muchachos y quiero estudiar inglés porque eso es fundamental para la vida y el fútbol y quiero estudiarlo.

¿Cuál es tu meta en Real España?

Lo primordial es que el equipo gane, luego si vienen los goles, o si ganamos 1-0 y yo no hago gol no tengo problemas. Me gusta hacer goles porque de eso vivo, pero lo que más anhelo es ver al Real España campeón.

¿Miras a este Real España para campeón?

Si seguimos como estamos ahorita, el título está cerca. En la tabla estamos primeros (tres equipos) hay que seguirla luchando y vamos a seguir peleando por nuestras metas.

¿Cuál de los rivales que ves allí cerca ves más peligroso?

Ahora tenemos una final el sábado, es una gran prueba y hay que ganar sí o sí para pelear por el título porque son puntos que nos condicionan para el liderato. Si vencemos le sacamos tres puntos a Motagua o si lo hacen ellos nos dejan abajo, ganar es muy importante.

¿Cómo analizas ese partido contra Motagua que viene de una mala racha?

Fuimos a jugar a la capital con ellos y juegan muy bien, tienen muy buen movimiento de pelota, Ramiro ya los estudió y nosotros igual. Nosotros seremos locales, me gusta jugar en el Morazán y tenemos que quitarles la pelota, hacer nuestro juego como seguimos haciendo y seguir partido a partido.

¿Salieron campeones de la Copa Premier jugando en el Olímpico pero la casa de la Máquina es el Morazán; donde te sientes más cómodo?

Es bonito jugar en el Olímpico, pero me no sé porque me gusta más jugar en el Morazán, me siento más identificado con el Morazán, tenemos la gente más cerca nuestro que nos alientan; en el Morazán me siento cómodo.

¿Es revancha para ustedes ganar la pentagonal ya que no entraron el torneo pasado?

Yo cuando esté matemáticamente adentro te diré, hoy por hoy estamos allí pero no dentro del todo; por eso no me confío de nada, vamos partido a partido. Es bravo, entran cinco y si pierdes un partido das ventaja, pero lo veo complicado pero lindo el campeonato.

LAS CORTAS CON DELIS VARGAS

Tímido o introvertido: “De los uruguayos soy el más plaga, el que pasa jodiendo y los compañeros del club. Soy alegre las 24 horas”.

El que más te hace reír en el club: “Me llevo más con Jorge Claros pero los que me hacen reír son Chapeta Vargas y Jhow; es un vestuario muy alegre”.

La música favorita: “Soy fan del reguetón y de Uruguay la plena”.

Artistita favorito: “Yo escucho reggaetón, pero me encanta como artista, Marc Anthony. En la mañana cuando me levanto con el mate, me prendo con Marc Anthony”.

El jugador más serio y formal en Real España: “Santiago Correa es muy serio, tiene 28 años y es serio; Buba López, Matías Soto, Rony Martínez”.

La cábala: “No tengo ninguna”

Cree en Dios: “Sí, me persigno cada vez que entro a la cancha, no es cábala pero siempre lo hago”.

A quién dedica los goles: “A mi familia y a Dios”.

El sueño: “Ser campeón con Real España”.

El jugador que te ha sorprendido: “Jhow Benavídez, tiene enormes condiciones, se mueve bien, una gran pegada. Si aprovecha creo que tiene gran futuro”.

El clásico más futbolero en Honduras: “Contra Olimpia el estadio estaba lleno y se sentía, pero contra Marathón el estadio estaba más lleno y se sintió la presión”.