Emilio Izaguirre: "Yo nunca he tenido un problema con Diego Vázquez"

La pelea por los primeros puestos de la clasificación en el presente torneo clausura se cierra cada vez más y en el Motagua quieren cortar la racha de tres encuentros sin ganar en la campaña.

"Nosotros desde que iniciamos el torneo sabíamos que cada partido sería una final y ahora se vine un clásico ante el Real España que es una final. Nos quedan siete finales, esta es una para estar en el primer lugar y tener medio campeonato".

Emilio Izaguirre considera que ante el Real España es un bonitos duelo para triunfar. "Tenemos que levantarnos, después viene el clásico contra Olimpia y sabemos lo duro que es, pero tenemos la fe en Dios que todo lo que pase para Motagua será para bien".

Sobre el momento en el que llega cada equipo. "En un clásico no importa como lleguen las condiciones, lo importante es que el que tenga la primera oportunidad anote el gol y ahí se abre todo".

Tras los malos resultados en los tres últimos duelos, Izaguirre salió al paso. "De once juegos que ha disputado Motagua, son han sido malos: Real de Minas y Vida. Luego nueve buenos y es por eso que el equipo está en el primer lugar a goles del Olimpia. Esperemos ganar el sábado y que se normalicen las cosas".

Ante la poca participación en el torneo, a Izaguirre se le consultó si tenía problemas con el técnico Diego Vázquez y lo negó. "No, nada que ver. A veces uno se enoja por no jugar. Pero si yo me enojo porque Elvir está jugando bien, le estoy faltando el respeto a él. El equipo venía jugando bien, en primer lugar, Elvir jugando bien. Eso es cosas del fútbol que cuando un jugador no juega se enoja, pero no con el técnico, sino con uno mismo por no jugar. Yo nunca he tenido un problema con él".

Además explicó que. "Hemos hablado y él me dice los puntos que desea para mí, para Motagua. No hemos tenido discusión, ningún problema. Lo que pasa que Elvir y los contenciones han estado jugando bien. El torneo pasado habían varios lesionados y yo jugaba de contención, volante izquierdo y lateral. Donde él me ocupe estoy listo".

El lateral izquierdo del Motagua no comparte que se hable de crisis en el conjunto azul. "No es justo que digan que el equipo está en crisis, lo hay cuando en diez partido no se gana o se juega mal, esa es crisis, pero por dos partido no se puede juzgar al equipo o mezclar que hay problemas entre jugadores y cuerpo técnico. Esto es de gente madura, uno falla, comete errores y lo importante es levantarse".