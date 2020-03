El blog de Ponce Morazán: ¿Por qué a los sampedranos les cuesta tanto ser campeones?  

Orlando Ponce Morazán

Siempre he considerado que ser aficionado del Real España o del Marathón es un acto de altísima fe, puesto que estos dos equipos, de mucho arraigo en el Valle de Sula, les cuesta un mundo ser campeones en la Liga Hondureña, diferentes a los capitalinos Olimpia y Motagua que acaparan la mayor cantidad de títulos y no tardan tanto tiempo en estar celebrando.

En el caso de los capitalinos, el Olimpia tardó tres años y medio para volver a la cima, con el campeonísimo del ejercicio pasado, parando la desesperación que ya era evidente en los blancos .

Motagua, por ejemplo, ha ganado cinco títulos de liga del 2014 a la fecha, más de la mitad que ha logrado el Marathón en todo su transitar por la Liga Nacional, aunque el azul también tuvo unas rachas de sequía que eran como para esconderse.

Aclaro que esa lealtad y fidelidad de los aficionados a los dos sampedranos a mi me causa mucha admiración, ya que muchas veces la paciencia no es tan franciscana para estar viendo allá a las cansadas a un equipo levantar una copa, como es el caso de sus dos representantes.

El debate surge nuevamente, ahora que España y Marathón viven realidades contrastantes, aunque empeñados ambos en frenar a los capitalinos Olimpia y Motagua, en el tramo que queda del campeonato.

Si nos remontamos a los mejores momentos del verde, hacemos la retrospectiva a la primera década del siglo en la que montaron una enorme maquinaria dirigida por Yankel Rosenthal, que los catapultó a ganar seis estrellas, tres con Manolo Keosseián y el resto repartidas entre Flavio Ortega, José de la Paz Herrera y Nicolás Suazo.

Yankel Rosenthal ha sido el presidente más exitoso en la historia de Marathón.

Los cañones le apuntaban a bajarse al Olimpia por esos tiempos y con inversiones exageradas incluso frenaron al viejito capitalino.

Después de la desvinculación de Yankel, los títulos han escaseado en Marathon, con solo uno de ellos ya bajo la conducción del argentino Héctor Vargas, toda una miseria en tantos años. Por eso la ruidosa celebración de la chapa que ganan contra el Motagua.

Vale reconocer el esfuerzo descomunal que ha tenido que hacer Orinson Amaya y su grupo de aliados para subsistir a la carga pesada que representa sostener al grande ,el que aún no llega a los dos dígitos en la conquista de campeonatos .

Lidiando con problemas financieros, Marathon no pinta tan bien para el Torneo Clausura en desarrollo, con un declive muy evidente después de las dos derrotas ante el Olimpia, en las dos ciudades, en la capital con baile y goleada . Parece que cada vez que Marathon es detenido por el Olimpia vienen tiempos de crisis.

Actualmente Orinson Amaya es el presidente de Marathón y ha logrado un título.

Las participaciones internacionales han sido fracasos continuos, el equipo verdolaga ya no vende jugadores y sus ingresos por taquillas y patrocinadores no ajustan para el sostenimiento de sus finanzas, según información que tuvimos al alcance.

El proceso con Vargas, si bien ha sido mejor que con otros entrenadores ,excepto el del Midas verdolaga como le llamo yo al armenio Keosseián y quien hasta de la tumba del descenso los salvó hace algunas temporadas.

Desde la pentagonal pasada Marathon se desplomó en la bolsa de valores y si no existe compromiso y armonía entre las partes, los presagios son nuevamente desalentadores, en perjuicio de los miles y miles de aficionados que este equipo cautiva y al que jamás yo sacaría de la lista de grandes.

Pero mientras la realidad de los verdes es de incertidumbre y depresión, en el Real España han habido signos de cambio,y el buen paso puede llevar a mejores resultados.

Con la sencillez, respeto, educación y buen trato que ofrece el uruguayo Ramiro Martínez, el aurinegro se metió en la lista de competidores para ganar las dos vueltas

El uruguayo en segundo torneo le está dando regularidad al Real España.

Después de resultados irregulares, más de lo mismo del pasado, el España ha hecho un viraje notable, en el que está resaltando la mano de Ramiro y su cuerpo técnico, más el enorme acoplamiento de sus jugadores.

Cuando conocí la lista de fichajes extranjeros, todos uruguayos; Pablo Pírez, Sebastián Correa, Matías Soto y Delis Vargas, me asaltó nuevamente la duda: otra vez en el espejo los "paquetes" y es que el España no daba una en el fichaje de extranjeros, con la excepción del nuevo cuarteto que me indica no son tan caros y le dan un plus a la plantilla,más el elevado nivel de varios nacionales.

No obstante en esto del fútbol no es cómo inicias, ni cómo avanzas, sino cómo terminas. Y la historia está lejos para contarse, ya que el España y Marathón muchas veces marchan con buenas sensaciones y dejan con un gran nudo en la garganta a sus aficionados

Para este torneo Real España accedió a cuatro fichajes uruguayos pedidos por Ramiro Martínez.

La lucha regional está desatada, entre los sampedranos y los dos capitalinos y los astros como que se alinean para que los cuatro se reúnan en la Pentagonal, hipótesis que me lleva a pensar que si tendremos una finalísima entre el ganador de las vueltas y el de la Pentagonal.