Hijo de Emil Martínez causa sensación en torneo de escuelas bilingües

El significado de heredero, según el diccionario, es aquella persona que recibe bienes, dinero o los derechos y obligaciones, pero en este caso hablaremos de talento.

El pequeño hijo de 7 años de Emil Martínez la está rompiendo a su corta edad en el torneo regional de escuelas bilingües de San Pedro Sula.



Michael Martínez marcó 20 goles con su institución Santa María del Valle y fue la gran estrella de su equipo para que se coronaran como campeones del certamen en la categoría U-8.



La escuela de Martínez Junior tuvo que sufrir para ser campeón, se fueron hasta los penales contra su rival que fue la escuela Franciscan.

El hijo de Emil Martínez fue la gran sensación de su categoría marcando 20 goles.



El triunfo fue 3-2 en la tanda luego de que en el partido regular quedarán un empate de 2-2. El tercer lugar del torneo fue para la institución Discovery que derrotó a la Ágape también desde el punto penal.

Con esto Michael Martínez comienza a seguir los pasos de su padre que es uno de los grandes ídolos del Marathón, Emil logró ganar con los verdes varios títulos.

OTROS DATOS DEL TORNEO

El campeonato de escuelas bilingües masculino y femenino se disputó en la institución Gran Comisión en diferentes categorías U8 (solo varones), U10 y U12.



Categoría U-10



La campeona por parte de los chicos fue la Future Path que le ganó la final a Santa Maria del Valle 2-1. El máximo goleador de este torneo fue Marlon Murillo de la Little Feet quien marcó 10 tantos.





Las niñas del Little Feet quedaron campeonas tras vencer a Santa María del Valle también 2-1 y la máxima anotadora fue Rosina Murillo que hizo 13 goles.



MÁS DATOS

Finales Categoría U10 Niñas

Campeón: Future Path

Segundo: Santa Maria del Valle

Tercero : Saint Peters

Cuarto: Our Second Home

Portero menos goleado: Oscar Paiz 2 goles escuela Franciscan



Finales Categoría U10 Varones

Campeón: Future Path

Segundo: Santa Maria del Valle

Tercero : Saint Peters

Cuarto: Our Second Home

Portero menos goleado: Oscar Paiz 2 goles escuela Franciscan



Categoría U-12



Aquí los varones de la escuela Happy New Dawn quedaron campeones luego de ganarle la final a Franciscan 3-2 desde los penales, el máximo anotador fue Marlon Murillo que hizo 10 anotaciones.