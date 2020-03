Selvin Guevara: “La verdad que ya estaba un poco desesperado”

Selvin Guevara tuvo que esperar 10 jornadas para debutar con Marathón, club con el que ha firmado por dos años. Ahora dice que está preparado para "dar lo mejor de mí para aportar y ganar título".

Tras el fallo del Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol, TNAF, Guevara quiere recalcar que, "solo quiero decir que yo no he renovado con Real España y estoy tranquilo".

Confiesa que la situación de no jugar estaba golpeando su ánimo. "La verdad que ya estaba un poco desesperado, pero todo en el tiempo de Dios y se dio. Ya estamos trabajando".

Contó que pese a que su asunto no estaba resuelto, el equipo verdolaga le cumplió: "tuve una plática y Marathón me estuvo pagando (incluso el tiempo parado). Estoy muy agradecido y ahora espero devolverlo en la cancha".

Guevara dice que se sintió parte de los verdes desde que llegó a su campamento y espera dar un salto como jugador bajo el mando de Héctor Vargas: "Voy a crecer en el fútbol con sus consejos porque es un gran entrenador", dice.

Sostiene que no ha tenido comunicación con nadie de Real España, aunque tampoco siente rencor: "Desde que salí de ahí perdí la comunicación. No hemos cruzado palabra, estoy tranquilo, pero si ellos me saludan, yo igual".

¿Y pasados los años, Selvin Guevara podría regresar a Real España?, "nunca se sabe. Ahorita estoy enfocado aquí y vengo a aportar para el título para eso me trajeron". Sobre lo que se viene a Marathón y su mala racha dice, "seguimos trabajando fuerte, no hemos sacado los resultados que hemos querido, pero no creo que eso nos pare".

Marathón se enfrenta a Platense el próximo domingo en Puerto Cortés y sentencia que van a salir a ganar "porque ya son tres derrotas".