Real Juventud y Génesis ganan en la apertura de la jornada 9 del Ascenso

La Liga de Ascenso arrancó con su novena jornada este viernes y el Real Juventud venció de local al líder del grupo B, Atlético Esperanzano y se mete en la pelea. En otro de los resultados, el Génesis Huracán de Tegucigalpa derrotó al Gimnástico.

Este sábado sigue la acción con seis partidos donde el grupo A que en la pasada fecha se suspendieron sus encuentros por lluvia; tendrá buenos partidos como el clásico yoreño entre el Social Sol y el Yoro FC en Olanchito.

También juegan los ceibeños Victoria y Bucanero en el estadio Municipal ceibeño. En el grupo C el Parrillas One recibe al Villanueva FC en San Pedro Sula y en Santa Cruz de Yojoa, el Atlético Santa Cruz que dirige Wilmer Cruz, recibe al Atlético Choloma.

El domingo también hay duelos importantes en el Grupo B donde Olimpia Occidental recibe en el estadio Las Alsacias al Lepaera FC de Lempira; también el San Juan Quimistán se enfrenta al Azacualpa en el clásico de los Valles en Santa Bárbara.

Quien tiene problemas para el viaje es el Atlético Pinares, campeón del Apertura quien ha tenido serios problemas económicos y se está haciendo una recolecta en Ocotepeque para que el club pueda viajar a Santa Rosa de Copán y enfrentar este domingo al Deportes Savio.

Son 150 mil lempiras los que necesita reunir el equipo que ganó el torneo pasado y en las últimas semanas ha sufrido serios problemas económicos; pero los jugadores se han unido y quieren terminar el torneo de buena forma.

PARTIDOS DE LA JORNADA 9

GRUPO A

Sábado 3.00 pm San Manuel vs Boca Juniors

Sábado 7.00 pm Social Sol vs Yoro FC

Sábado 7.30 pm Victoria vs Bucanero

Domingo 3.00 pm Santa Rosa vs Tela

GRUPO B

Domingo 2.00 pm Olimpia Occidental vs Lepaera FC

Domingo 3.00 pm Deportes Savio vs A. Pinares

Domingo 4.00 pm San Juan vs Azacualpa

Real Juventud 1-0 A. Esperanzano

GRUPO C

Sábado 4.00 pm Parrillas One vs Villanueva FC

Sábado 4.00 pm A. Santa Cruz vs A. Choloma

Sábado 7.30 pm Independiente vs Lone FC

Domingo 3.00 pm Brasilia FC vs Santos FC

GRUPO D

Domingo 3.00 pm CD Inter vs Estrella Roja

Domingo 4.00 pm Olancho FC vs CD Broncos

Génesis Huracán 1-0 Gimnástico