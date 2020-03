Diego Vázquez tras su expulsión ante Real España: "Estoy denunciando algo que si te pega, te parte la cabeza"

El entrenador de Motagua, Diego Vázquez, compareció este sábado en conferencia de prensa con el semblante de optimismo por la victoria 0-1 ante Real España y además molesto por el tema de arbitraje que resultó en controversia en la etapa final con su expulsión del área técnica.

En sus primeras palabras a argumentó que "quizá el primer tiempo nos faltó manejar la pelota", pero "en el segundo tiempo mejoramos en esa fase y pudimos convertir el gol. Fue un partido parejo, por momentos quizá fue favorable en la tenencia de la pelota para Real España, pero así fue en Tegucigalpa, los clásicos son bastante peleados, nos encontramos con el gol nosotros y por eso ganamos".

Y agregó que "fue un partido parejo parecido al de Tegucigalpa, de momentos favorables a nosotros y en otros favorables al rival. Cometimos errores y tuvimos virtudes como en otros partidos, no porque hoy ganamos quiere decir que es espectacular todo".

Ante ello deja en claro que "por eso siempre digo que el resultado es un impostor. A nosotros nos gusta el funcionamiento del equipo y no porque ganamos el equipo fue una barbaridad. Mucha gente mira el resultado, pero a nosotros nos toca ver el funcionamiento".

Finalmente, Diego Vázquez tildó de "ilógico" su expulsión por decisión arbitral de Raúl Castro.

"Al final, lo que vieron. A nosotros nos tiraron una caja de cerveza, que si te pega en la cabeza, le parte algo a alguien del cuerpo técnico y árbitro me expulsa a mí porque tiran una caja de cerveza. Me parece ilógico, habría que preguntarle a Raúl Castro porqué me expulsó, porque estoy denunciando algo que si te pega, te parte la cabeza. No era una botella de plástico, era una caja de cerveza o de fresco de plástico duro".

Molestia con Raúl Castro

Según el DT argentino, a Raúl Castro le hace falta seriedad, puesto que considera que debió haber dado por finalizado el encuentro con el altercado de los aficionados de Real España lanzando objetos peligrosos al terreno de juego.

"Obviamente. Si no hay seguridad y te están tirando encendedores que pueden lastimar a alguien...no sé por qué me expulsan, no insulté a nadie, Motagua fue el agredido y el árbitro nos agrede en lugar de protegernos. Sería bueno preguntarle a la gente de la Comisión de Arbitraje porqué expulsan al cuerpo técnico que tienen que proteger cuando te tiran una caja de cerveza", soltó.