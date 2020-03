Roger Espinoza marca su primer gol de la temporada en la MLS con el Sporting Kansas City  

Roger Espinoza sigue brillando en la MLS. En la temporada 2020 ya registró su primer gol y se lo hizo al Houston Dynamo de los otros hondureños Boniek García, Maynor Figueroa y Alberth Elis.

El originario de Puerto Cortés hizo el tanto luego de en un tiro libre el mexicano Alan Pulido intentara rematar, su contacto no salió directo a portería y fue ahí donde apareció el "Chino".

Roger se tuvo que estarirar al máximo para llegar a la pelota y marcar.



Espinoza llegó para empujar la pelota y así concretar el 2-0 del partido ante Houston al minuto 24 en el estadio Sporting Park. El primer gol de Kansas lo hizo Pulido.

Al final el Sporting terminaría ganando por goleada (4-0) su partido correspondiente a la jornada dos de la MLS, los otros goles los hicieron Gadi Kinda y Khiry Shleton.





Otros hondureños en la MLS

El Impact de Montreal, rival del Olimpia el martes en los cuartos de final de la Champions de Concacaf, empató este sábado 2-2 frente al FC Dallas en la segunda fecha de la MLS 2020.

El hondureño Romell Quioto, delantero del equipo canadiense, disputó 87 minutos que tuvo un cierre muy dramático para el equipo de Thierry Henry que se metió atrás y nunca pudo poner el candado final.



Así lo celebró Roger Espinoza