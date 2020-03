Ramiro Martínez sobre la pérdida de tiempo en Honduras: "Yo voy viendo que es una constante"

Con un rostro desencajado, Ramiro Martínez llegó a conferencia de prensa tras el duelo que su Real España perdió 0-1 ante el Motagua por la fecha 12 del Clausura 2020.

El estratega uruguayo dejó claro que quedó con un sabor de boca muy amargo luego del revés sufrido ante los motagüenses.

"Quedo con un sabor de boca muy amargo, no era lo que esperábamos ni fue lo que pasó dentro de la cancha, el fútbol es así, tiene estas cosas, una sola pelota qué llego a nuestro arco termina viniendo el gol de ellos y con ello el resultado, no fue justicia con lo que todos vimos dentro de la cancha pero es la realidad y esa hay que aceptarla", comenzó explicando.



Sobre el tema de los árbitros, Ramiro Martínez fue contundente. "No emito opinión jamás de los árbitros".





Qué faltó este día: "Obvio que el gol, lo que definen los partidos, generamos muchas oportunidades de gol pero no las pudimos meter, nuestras propias fallas en la definición, más virtudes del arquero de enfrente y alguna mala fortuna nos pesaron. Dos pelotas en los palos, en fin, a veces entra y estamos todos contentos pero hoy la pelota no entró y nos toca estar tristes".

Resultado injusto: "Es parte de lo que puede pasar, no es ningún consuelo, no es nada que nosotros podamos aplaudir, pero son situaciones que se dan, pero queda la tranquilidad de que tu equipo jugó a lo que quería jugar, buscó en todo el partido, fue el protagonista, fue el que propuso el que quiso llevarse los tres puntos, lo intentamos en todo el tiempo que nos permitieron intentarlo porque mucho tiempo otra vez no se jugó, que es un debe que tiene el fútbol hondureño en general, estoy viendo eso, pero no nos alcanzó y no pudimos, nos vamos con la derrota".



Sobre la lesión de Jhow Benavídez: "En principio es un golpe importante en la clavícula que los doctores vieron, las horas van a ir determinando la entidad, esperemos que no haya nada grave y que no haya una lesión osea porque es un jugador muy valioso para nosotros".



Pérdida de tiempo: "Yo voy viendo que es una constante, las pérdidas de tiempo son muy importantes, demasiado tiempo que no se juega y que no se busca jugar, si se avala todo eso es contraproducente sin ninguna clase de dudas, por el bien del espectáculo y del fútbol de alto nivel".



Falla de puntería: "Nadie quiere errar un gol por gusto, nadie falla una situación de gol deliberadamente, son cosas que suceden, el otro día hicimos cinco, el otro tres, no es fácil conseguir goles todos los días, va más allá de los trabajos de la definición de la semana, eso no te asegura los goles en los partidos, sino todos los técnicos trabajáramos solo en definición, son cuestiones fortuitas por momentos, los palos juegan, los rivales juegan y cuando toca que no entra hay que aprender a resignarse y sacar de la derrota las mejores enseñanzas".



¿Pérdida de tiempo del Motagua?: "Yo no hago referencias exclusivamente de Motagua sino que no he visto en líneas generales en muchos partidos y en muchos equipos, está dentro del fútbol también pero no de una manera exagerada y menos con la complicidad de quienes tienen que estar manejando todos esos temas, quiero hacer una crítica constructiva no quiero ni utilizarlo como excusa, no quiero decir que porque no se jugaron dos o tres minutos más hubiéramos llegado al empate, sí digo que en el alto nivel se pierde muchísimo menos tiempo y si todos queremos mejorar o contribuir a mejorar el fútbol es apuntarle al alto nivel".