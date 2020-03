Jhow Benavídez: "El lunes voy a saber cuánto tiempo voy a estar fuera"

Fue una tarde-noche sombría para el Real España. Después de hilvanar tres enormes triunfos en el Clausura 2020, llegó Motagua y los hizo morder el césped, aunque sin muchos méritos.

Los azules se llevaron los tres puntos y la máquina perdió tres cosas: el juego, el liderato y a su referentes, Jhow Benavídez.

El '10' de la máquina salió lesionado de la clavícula en este encuentro ante el Motagua y tras eso, el jugador habló con DIEZ sobre su casi segura ausencia en las próximas fechas con los aurinegrtos.

"Salgo mal porque el equipo perdió y me lesioné, creo que fue una noche mala pero toca levantarse, tenemos una semana larga para prepararnos bien y enfrentar lo que viene", expresó Benavídez.





El mediocampista aseguró que: "El lunes vamos a hacer los respectivos chequeos para saber qué es lo que toca y cuánto tiempo voy a estar fuera y así saber si no es nada grave, ojalá que no".



Jhow Benavídez no sabe cuánto tiempo estará fuera pero sí mostró gestos de dolor tras el partido.

"Ahorita me duele mucho, por ahí una semana y media a dos podría estar fuera, pero igual, me tengo que revisar y hacer una resonancia para ver el dictamen correcto, el lunes sabré cuánto tiempo exactamente estaré de baja", concluyó diciendo.