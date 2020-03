Pedro Troglio sobre últimos empates: "Hace una semana era Disney ¿y ahora ...?"

Los dos empates en las dos últimas fechas bajaron al Olimpia del primer lugar y el técnico merengue, Pedro Troglio, considera que este duelo ante el Vida se mereció mejor suerte.

"Fue un partido que erramos muchos goles y puede pasarte esto, ya está, ¿qué vas hacer?. Se hizo todo para ganarlo, merecimos ganarlo y se empató. Esto es fútbol y hay que aguantarlo", dijo en conferencia.

Ante la consulta sobre la supuesta pelea en el partido entre Maylor Núñez y German Mejía. "¿Qué puñetazos? No lo vi. ¿Quieren hablar de fútbol?, hablo de fútbol, sino me voy al vestuario. Yo no vengo a hablar de puterío, vengo hablar de fútbol".

Troglio considera que es normal que su equipo resienta la seguidilla de partidos y producto de ello se pierde el liderato.

"Hace dos partidos atrás lo ganamos y se llevaba la punta, ahora empatamos dos y la dejamos. Esto es fútbol y es así. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, pero estamos haciendo un desgaste grande y se siente, aunque no lo queramos entender. Esto es largo y todavía falta, ahora tenemos que ir a jugar el martes (Montreal) y estamos bien".

El Olimpia no pudo contra el Vida que se le fue al plantar muy bien a la capital y le sacó el empate. Fotos Ronal Aceituno

Y agrega: "Lo mejor sería jugar un torneo una vez por semana y hay que aguantarlo. Jugamos 18 partidos en 60 días, un promedio de ocho partidos y medio por mes. Mucho viaje, pero igual, hoy se hizo el mérito para ganar. No recuerdos situaciones de ellos, un par de tiros fuera del área y el gol".

Al timonel de los albos no le agradó los cuatro minutos que se agregaron en el duelo.

"Después jugamos cuatro minutos, pero yo trataría de dar ocho minutos cuando se pierde tanto tiempo en un partido y quizás el día de mañana se aprende. Los jugadores se tiraban al piso y se quedaban como cinco minutos. Está bárbaro y yo los felicito si el árbitro da cuatro minutos. No es por eso que podíamos haber ganado, se empató y no hay excusas".

Luego se le preguntó a Troglio sobre cierta molestia de Benguché al salir de cambio. "Los jugadores de fútbol salen molestos, se pelean entre ellos, se empujan, discuten. Esto es fútbol. ¿Ustedes no se pelean entre amigos cuándo van a jugar al fútbol?. Si ustedes quieren venir a buscar eso, yo vine hablar de fútbol".

Ante la seguidilla de partido, el timonel merengue cree que. "Hay una carga física, se están haciendo cambios, un chico Sub-20 y el equipo va resintiendo, pero el equipo mereció ganar. Erramos goles increíbles, pero esto es fútbol y hay que hacer los goles, nosotros no los hicimos. Hace una semana atrás era Disney y ahora...", dice el DT sobre algunas críticas.

Ovidio Lanza le anotó al Olimpia este salió del club por poca oportunidad, Pedro Troglio se refirió al futbolista. "Se lo merece porque es buena gente, buen profesional y necesitaba jugar, hizo el gol. Lo felicito".

Ante la críticas por los cambios en el partido. "Si Chirinos hacía el gol al minuto 43, hubiéramos dicho que el cambio fue atinado, la pelota la sacó y el cambio no es atinado. Ellos nos estaban llegando por el medio y pusimos un jugador de marca al lado de Deybi Flores para que no corriera solo porque el martes le toca jugar. Uno cuando quiere hacer un cambio lo hace, aveces salen bien y a veces mal".

Lo que mejor le gustó del partido. "La generación de juego, que estamos haciendo un gran esfuerzo entre viajes entre partidos. Mañana nos vamos a las 10:00 am y llegamos a las 12:00 am. La verdad que es normal que el equipo se resienta y estamos tratando de llevarlo de la mejor manera. Lo bueno, es que este equipo jugando en dos competencias, estamos en cuarto de final y estamos peleando el torneo".