Fernando Araújo: "Al final el equipo tuvo dos o tres oportunidades para llevarse el partido"

Feliz por el empate logrado ante Olimpia, el técnico del Vida, Fernando Araújo, consideró que sus dirigidos le presentaron buena cara al actual campeón del torneo y con un poco más de suerte pudieron ganar.

"En el primer tiempo la postura táctica que planteamos era robarle la pelota al Olimpia y tratar de desgartarlo con la posesión de la pelota, por momento se pudo hacer, en otros no. Cuando el partido estaba parejo, en una pelota parada nos convierten el gol y en el segundo tiempo la lectura que sacamos es que si salíamos a buscarlo al frente, nos podíamos llevar algo", comenzó diciendo el entrenador del conjunto rojo.

Araújo se lamenta la falta de frialdad de sus dirigidos. "Después que nosotros hacemos el empate, ellos empezaron a desordenarse en esa locura de llevarse el partido como equipo grande que es, pero nosotros no supimos abrochar ese último pase, donde pudiéramos dejar en el mano a mano a los delanteros con el arquero".

Y agrega: "Tenemos que aprender esas cosas que cuando el resultado es favorable, el equipo te mete entre las cuerdas y defenderte con la pelota. A final el equipo tuvo dos o tres oportunidades para llevarse el partido, como las tuvieron ellos. A final se abrió el partido y hubo chance para los dos lados. Al final el empate es justo".

Araújo asegura que su mentalidad siempre es la de conseguir los tres puntos sin importar las circunstancias. "Yo siempre juego a ganar, es mi pensamiento, a veces te reprochan porque ponés un delantero o dos. Pero las figuras son para la prensa y la tele, ya cuando la pelota empieza a correr, las figuras se desarman. Nosotros venimos a llevarnos los tres puntos, sabiendo que nos íbamos a enfrentar a un equipo que no regaló nada desde la formación que puso y sabiendo que el martes tiene un partido importante por una copa internacional y pueden hacer historia".

Además explica que "no me gusta salir a esperar atrás para que equipo rival me convierta un gol y decir porque no lo hice antes. Nosotros antes del gol tuvimos algunas chances , un tiro en el travesaño de Jairo, no recuerdo otras en este momento, pero se hizo un partido parejo en el primer tiempo".

Por último, el DT del Vida comentó que "me hubiese gustado ganar, nosotros estamos encontrando ese funcionamiento que tuvimos en los primeros partidos. Perdimos casi un mes a Osacar Salas, un jugador que es importante y lo estamos recuperando. Ganando tres puntos nos hacer más al objetivo que queremos, pero el empate en este contexto con este equipo que viene siendo campeón no es malo. Hay que sacarle lo positivo a todas las cosas".