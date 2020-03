Banderazo de la Ultra Fiel para despedir a Olimpia previo a enfrentar a Montreal Impact

Olimpia viajó este día a Canadá para cumplir su compromiso de ida de los cuartos de final de la Concachampions ante el Montreal Impact de Romell Quioto.

Los jugadores y cuerpo técnico se presentaron este domingo al Aeropuerto Internacional de Toncontín y la Ultra Fiel le respondió con un banderazo.





"Vamos, vamos Leones que el martes tenemos que ganar", cantaban los aficionados que llegaron a la salida del conjunto albo rumbo a Canadá para el duelo.

La Ultra llegó con bombos, platillos, sus mantas y banderas para despedir a Pedro Troglio y los futbolistas, el jugador que más buscaron para tomarse fotografías fue Cristian Maidana.



El "Chaco" fue uno de los que habló antes de partir y aseguró que la eliminatoria contra Montreal Impact es menos complicada que lo que fue contra Seattle Sounders ya que él lo considera mejor equipo.

Así llegó la Ultra Fiel para despedir a Olimpia previo a enfrentar a Montreal Impact. Foto: Ronal Aceituno.



Troglio no podrá contar con tres futbolistas para el duelo, Yustin Arboleda tiene dos amarillas y por eso no juega, lo mismo que Jonathan Paz y Mayron Flores que no tienen visa americana.



“Estamos preocupados por las visas de todos. Un equipo hondureño no va a ir a gastar 10 mil dólares y que no le den visa; ojalá lleguen sin problemas, creo que la Concacaf debe resolver este tema; no hay que sacar de la billetera”, dijo el DT blanco con respecto a las bajas.

ASÍ FUE EL BANDERAZO