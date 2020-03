Pedro Troglio: "Nos creemos un equipo importante del fútbol centroamericano que puede pasar"

Pedro Troglio vive con mucha intensidad este tipo de partidos, pues es un acostumbrado a vivir juegos importantes y de trascendencia mundial. El argentino trata de transmitirle eso a sus dirigidos y les ha hecho creer que el Olimpia sí puede clasificar a semifinales de la Champions de Concacaf.

La delegación olimpista partió este domingo por la mañana con rumbo a Canadá para el partido de la instancia de cuartos de final de la Champions de Concacaf, donde el equipo hondureño abrirá como visitante ante el Impact de Montreal que dirige Thierry Henry, leyenda francesa.

"Viajamos con jugadores que han descansado para este partido, ayer hemos dejado cinco o seis futbolistas para que descansaran y hoy están viajando así que vamos con la misma fe con la que fuimos a Seattle y con la posibilidad de traer un buen resultado y así cerrar la llave en casa", decía en rueda de prensa Pedro Troglio antes de viajar a Canadá.



Sin embargo, el equipo no se fue en el anonimato, pues la Ultra Fiel y otros aficionados llegaron a la terminal aérea a desearles feliz viaje y a darles apoyo moral para este duelo importante.

"La gente te está acompañando porque está identificado con este grupo y porque saben el esfuerzo que estamos haciendo, nosotros estamos tratando de medir la fuerza para que todos lleguen bien a este partido, entendemos que tiene un sabor especial para toda la gente, aquí las personas no me hablaba nadie de Liga sino del partido del martes, a lo mejor es una equivocación porque hay que vivir cada partido como el último, pero la realidad indica que para la gente es un sueño llegar a las semifinales y nosotros vamos con la fe de lograrlo", detalla el mundialista argentino.



¿Por qué esta gente cree en ustedes?, le consultaron. "Porque el equipo ha demostrado que puede hacerlo, porque ya lo ha hecho, porque vamos con las cargas positivas para conseguir el resultado y porque es futbol y porque en el futbol dos más dos son cuatro y hay que jugarlo y depende de lo que hagas dentro de la cancha", respondió con total convicción.

Sabe el potencial del Impact

Abordado sobre el equipo que tiene Thierry Henry en el Impact de Montreal, Pedro Troglio no esconde que jugarán ante un rival sumamente superior, en papel, pero que ellos harán su trabajo.

"Estamos hablando de un equipo que tiene jugadores como Urruti, Bojan y Quioto, un equipo de alto nivel muy difícil, pero nosotros también, ellos deben de analizar que nosotros empatamos con el último lugar de la tabla y con Vida pero los análisis no son así, los análisis son, que bueno, tuvimos la posibilidad de hacer descansar seis y siete jugadores".

"El trámite del juego es hacerlo de la misma manera que con Seattle, ir a jugar como lo sabemos, tratar de presionarlo y hacer un gol para venir a cerrar de local con esperanzas", explicaba el estratega sudamericano.



Troglio no esconde que los jugadores resienten la seguidilla de juegos. "Cansancio existe para algunos, pero este partido es mentalmente muy fuerte, los jugadores están felices de jugar, ayer hicimos los méritos también y empatamos, hace una semana estabas ganando al Seattle y ganando los clásicos, esto es cada partido, ahora nos preperamos para este".



"Yo tengo confianza y soy optimista por naturaleza, y los que no la tienen son perdedores natos, acá vos podes perder pero debes tener confianza que podes, con todo el respeto del mundo, pero nos creemos un equipo importante del fútbol centroamericano que puede pasar", esbozó Pedro Troglio con total autoridad.



Olimpia va con la esperanza de representar de buena manera a Honduras y Centroamérica. "La responsabilidad, ya hemos llegado a cuartos, creemos y los jugadores creen que pueden llegar a semifinales, vamos con esa ilusión, tenemos que ser inteligentes porque el partido no dura 90 sino 180 minutos".



Sobre el resultado perfecto, dijo: "Perfecto sería no perder, pero hay que hacer un gol porque los goles cuentan y de visita más, es necesario no perder y hacer un gol, eso sería lo ideal, después si ganamos o empatas con goles está bien también".



"Más o menos va a ser un equipo parecido del que jugó la vuelta contra Seattle, sin Yustin Arboleda y con la dupla Bengtson-Benguché arriba, después medianamente parecido al que jugó contra el Seattle".