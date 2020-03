El bonito gesto de Los Temerarios con Hernán García, su máximo embajador en Honduras

El retraso del Boca Júnior de Tocoa, último equipo al cual dirigió Hernán García (QDDG), hizo que sus tres hijos varones tuvieran que retornar al lugar en que le habían despedido apenas minutos antes para acompañar al plantel, eso sin imaginarse la sorpresa que se llevarían.

Aún golpeados por haber dicho adiós al pilar fundamental de su familia, los hijos del 'Conquistador, Edder, Hernán y Denis, se marcharon al cementario de Lima Nueva con la escuadra tocoeña sin saber la sorpresa que les depararía la vida...

Un taxista traía desde México un mensaje que les impactaría y manifestaría, como si faltaran motivos, la huella imborrable que su padre dejó en este mundo....Los Temerarios, grupo musical al cual admiró, enviaron un arreglo floral y las condolencias respectivas a los suyos.

"Para la familia este gesto de Los Temerarios es la cereza en el pastel después de tantas muestras de cariño del pueblo hondureño y el respeto brindado en este momento tan duro para nosotros... Saber que impactó en tantas personas positivamente", sin duda, es una de las cosas que más les llena según su hijo mayor, Eder.

Hernán García, el técnico hondureño que motivaba a sus jugadores con Los Temerarios.

El también ex futbolista, que estuvo a las órdenes suyas en Deportes Savio y Marathón Reservas, considera que "todos los comentarios sobre mi papá eran positivos y muy buenos, de parte de todas las personas que lo conocieron y las que no", pero este enorme gesto los dejó estupefactos.

Destaca que "fue muy conmovedora la manera en que despidió la gente a mi padre, saber que el grupo al que tanto admiró también le dio su reconocimiento y pudo brindarnos este regalo que a nosotros nos llena de satisfacción y esperanza para sobrellevar esta pérdida que es irreparable", añade en diálogo con DIEZ el vástago de 'El Temerario García'.

Eder García cuenta que "llevé -a los futbolistas de Boca- con mis hermanos Hernán y Denis para enseñarles donde descansaba mi padre y la sorpresa es que había un taxi esperando que llegara alguien de la familia y nos comentó el taxista que era un regalo que mandaba la agrupación... Me hicieron firmar un documento, además que nos tomó una foto con el equipo, llamaron a la floristería para pedir mis datos y dijeron que después me iban a contactar ellos".

Y no se quedó en eso el detalle de los aztecas: "A las 7 recibí una llamada de Florida (Estados Unidos), de la señora Nelly que me llamó de parte del señor Adolfo, líder de Los Temerarios, preguntándome si habíamos recibido el arreglo floral... Afirmativamente le indique que lo había recibido y agradecíamos el gesto".

En el altar en memoria del profesor Hernán García resalta el arreglo floral que Los Temerarios hicieron llegar a su familia con motivo de su fallecimiento.

A su vez, menciona que "ella nos comentó que lo mandaban con el mayor de los respetos por la trayectoria de mi padre y por todo lo que se decía en los medios de comunicación, lo que significó mi padre para el país".

"También nos comentó que querían conocer a la familia, que no iba a ser pronto porque ellos tienen su plan de trabajo, pero cuando existiera la posibilidad de venir al país querían conocer a la familia de 'El Temerario Mayor'; nosotros con gusto accedimos a que nos contactaran cuando vinieran".

Sin embargo, hubo algo que le pegó duro en el corazón a este representante de la familia García, su mano derecha por así decirlo: "Lo único que les dije fue que me dio pesar que mi padre no pudo saber que el grupo al que tanto admira sabía la admiración que les tenía y al final no se podrá enterar en vida...".

Claro que "nos llena de dicha cómo trascendió por medio de ustedes de DIEZ que sacaron cómo las cantaba"... Y es que gracias ello, según cuenta García. "pudieron corroborar la información".

Hernán García Martínez fue enterrado el pasado viernes en el cementerio de Lima Nueva en lo que fue una despedida digna de su figura.

BOCA JÚNIOR DE TOCOA LLEGÓ, TARDE, PERO LLEGÓ...

Eder García, que allá por 2012 incursionó en el máximo circuito sin dedicarse de lleno porque luego daría paso a sus estudios profesionales, expuso que "este gesto es una montaña rusa de emociones que tuvimos como familia...Perdemos al pilar, mi madre a su esposo, sus hermanos y amigos perdieron a una gran persona; sus sobrinos, sus nietos, va a ser un espacio que nunca podremos llenar".

Resulta duro el momento que viven, "pero nos llena de alegría e invita a seguir con el legado de él, de ser buenas personas, humildes y trabajadoras, honestas y a seguir adelante sobre todas las cosas... Pese a todos los obstáculos, como siguió mi padre, siempre encomendado en la Virgen Santísima y las tres divinas personas".

Hernán García: "Nunca tuve temor de morir, no lloré por la enfermedad".

Boca, club de la Liga de Ascenso al cual no pudo seguir dirigiendo hace un mes por su recaída, la cual lo llevó a tener una infección en los riñones y una pulmonía que fue letal, estuvo presente en el cementerio tras su entierro.

"Llegaron un poquito pasado el entierro -por problemas en el tramo carretero de El Progreso- y cerramos la calle para que pudieran dar sus respeto a la familia reuniéndose con nosotros, ellos también están dolidos porque era su entrenador... Lo han reflejado en los resultados anteriores, han tenido un gran bajón", cuenta Eder.

Gustavo y Adolfo Ángel son los principales integrantes del grupo Los Temerarios.

¿QUIÉNES SON ADOLFO Y GUSTAVO ÁNGEL?

Los dos principales músicos del grupo Los Temerarios son Adolfo (56) y Gustavo Ángel (51), quienes se desempeñan, además de compositores, como la segunda y primera voz, respectivamente.

Con cinco integrantes, son reconocidos mundialmente y han grabado varios discos. A Ángel se le conoce como 'El Temerario Mayor', mientras que a Gustavo se le dice 'El Ángel del Grupo'.