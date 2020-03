Lo que insertó en el acta Raúl Castro luego de expulsar a Diego Vázquez

El Motagua-Real España tuvo bastante polémica y es que en el ocaso del partido desde la gradería de lanzó una caja vacía de cervezas cerca del área técnica de Motagua.

En ese momento Diego Vázquez recogió la caja y la lanzó al terreno de juego, algo que Raúl Castro no lo vio correcto y fue parte del detonante para expulsarlo.

VER: MOMENTO DONDE LANZAN LA CAJA DE CERVEZAS AL ENGRAMILLADO DEL MORAZÁN

El DT argentino dejó en claro que esto lo hizo porque “si te pega, te parte la cabeza. El árbitro me expulsa porque tiran una caja de cervezas. Me parece ilógico, habría que preguntarle a Raúl Castro por qué me expulsó”.

Diez tuvo acceso al acta arbitral y ahí se explican las razones por las cuales el central tomó la determinación de echar al técnico del conjunto motagüense.

“Expulsé al entrenador Diego Vázquez por provocar a los rivales lanzando una caja al terreno de juego, lanzada a un costado del área técnica por aficionados sin impactar a nadie. Luego Diego Vázquez ingresa al terreno de juego a sacar la caja dándosela a un miembro de su cuerpo técnico, llegando un jugador de Real España para lanzarla atrás de la caseta de cuarto árbitro y reanudar el partido”, inicia contando el escrito.

Y se agrega: “Acto seguido el señor Diego Vázquez abandona el área técnica y se dirige hacia el lugar donde cayó la caja provocando el enojo de los jugadores, aficionados y cuerpo técnico del equipo adversario provocando el conflicto en el terreno de juego que duró un aproximado de cuatro minutos. Una vez expulsado cruzó el terreno de juego dirigiéndose hacia el árbitro tratando de increparlo pero fue detenido por sus jugadores”.

Asimismo Castro hizo las observaciones sobre lo hecho por los aficionados al lanzar la caja y escribió: “Aficionados del sector de silla lanzaron objetos (latas, vasos, envases con líquidos y una caja plástica vacía al terreno de juego durante el partido”.

Motagua terminó ganando 1-0 con anotación de Gonzalo Klusener, este resultado lo tiene como único líder del Clausura con 24 puntos.