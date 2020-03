Resumen legionario: Goles hondureños en MLS y Denil Maldonado vive un calvario

Unas de cal y otras de arena... diferentes presentes viven los legionarios hondureños en el fútbol extranjero por todo el mundo.

Uruguay, Estados Unidos, México, España, Portugal, Italia, Grecia son algunos países que tienen hondureños en sus ligas, aunque a unos no les está yendo muy bien, tal es el caso de Denil Maldonado, hondureño del Pachuca que no ha podido debutar en México.

Resumen de la legión hondureña por el mundo:

Carlos Fernández: El 'Mumita' esta vez fue suplente en el empate del Fénix 1-1 ante el Plaza Colonia por la primera división de Uruguay, eso sí, ingresó al 46'.



Brayan Beckeles: Sigue sin debutar en la MLS con el Nashville SC en la MLS, el lateral derecho se volvió a quedar en la banca en el la derrota 1-0 de los suyos ante el Portland Timbers.





Roger Espinoza: El mediocampista anotó uno de los cuatro goles con los que el Sporting Kansas City vapuleó 4-0 al Houston Dynamo. Fue titular jugando los 90 minutos. (Ver gol de Espinoza)



Maynor Figueroa: No pudo evitar la vapuleada 4-0 ante el Sporting Kansas City en la MLS. El capitán fue amonestado y jugó los 90 minutos.



Boniek García: Disputó los 90 minutos en la derrota 4-0 del Houston Dynamo ante el Sporting Kansas City el pasado sábado.



Alberth Elis: No fue convocado para el duelo que el Dynamo perdió 4-0 frente al Sporting Kansas City.



Romell Quioto: Titular sin discusión en el Montreal Impact de Thierry Henry. El hondureño se ha ganado la confianza del campeón del mundo en Francia 1998 y ayer fue partícipe en el empate 2-2 de visita ante el FC Dallas por la MLS. Salió de cambio al 86. (Entrevista exclusiva con Quioto)



Douglas Martínez: El delantero hondureño del Real Salt Lake jugó 31 minutos en la derrota de su equipo 0-1 ante el New York Red Bulls por la segunda fecha de la MLS.



Denil Maldonado: Calvario el que vive el ex Motagua en la Liga MX con el Pachuca, club que ganó 1-0 al Santos y con eso se ubica en puestos de liguilla. El hondureño no ha podido debutar y ayer no fue convocado. (Resumen de Denil en México)



Rigo Rivas: El mediocampista hondureño se convirtió en titular con la Reggina, que derrotó a domicilio 0-2 al Picerno por el grupo C de la tercera división italiana. Los de Reggio Calabria son líderes en su encuadre.



Antony Lozano: Marcó el único gol del Cádiz en el empate a uno frente al Lugo por la segunda división de España. El hondureño fue titular y salió al 77. (Ver gol del Choco)

Douglas Martínez regresó a la acción en la MLS.



Alfredo Mejía: El Levadiakos del hondureño empató a domicilio 0-0 ante el Kissamikos por la segunda división de Grecia. Mejía, que venía de golear, no tuvo participación en este cotejo.



Jona Mejía: Hércules igualó 0-0 frente al Club Deportivo Ebro, juego en el que el hondureño ingresó al minuto 67', pero no pudo cambiar la historia.



Bryan Róchez: El delantero hondureño perdió protagonismo en el Nacional de la segunda división de Portugal que ganó 3-1 al Benfica B; el catracho se quedó en la banca sin jugar. Los de Madeira son líderes con 50 puntos y con un pie nuevamente en primera.



Jona Rubio: Tondela empató 1-1 ante el Boavista por la Primera División de Portugal, pero el hondureño no fue citado. El club luso está en la posición 14 con 25 puntos y a nueve de puestos de descenso.



Luis Garrido: El Córdoba del 'Jutiquile' cayó como local 0-2 frente al Cartagena. El mediocampista se quedó en la banca sin poder jugar.

Juegan por la noche este domingo:

Alex López: El Alajuelense empató 3-3 ante el Herediano por la Liga de Costa Rica, el mediocampista hondureño fue titular y jugó hasta el minuto 86.



Roger Rojas: Fue titular en el triunfo 1-0 del Tolima ante el Patriotas por la Liga Aguila de Colombia. Fue sacado por cambio al minuto 59. Sigue sin estrenarse.



Danny Acosta, Andy Najar y Bryan Acosta siguen recuperándose de su lesión.