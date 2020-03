John Jairo López adelanta que no dejará que Carlo Costly se retire del fútbol aún

A pesar del duro 2-4 con que cayeron ante Marathón, el entrenador colombiano de Platense, John Jairo López, saca conclusiones positivas y tiene confianza en el futuro del club portero.

Chicas lindas, el arranque de cólera del Palomo y Costly volvió a festejar un gol con Platense

Sobre el resultado tan adverso, que les cortó una racha de tres duelos con resultados positivos: "Mal sabor. Saber que el equipo pudo dar una respuesta, pero no puede un equipo profesional ir perdiendo 2-0 a los 10 minutos por ingenuidades", lamentó de entrada López.

John Jairo criticó de sus pupilos que fueron sobrepasados en el primer tiempo y fue "más el temor que pasa por la cabeza de los jugadores, si bien enfrente teníamos a un gran equipo, uno de los mejores de Honduras".

En su análisis estima que "prácticamente hacemos es entregar los goles y a remar de atrás" en el complemento. La buena reacción, reitera, "no es suficiente contra un equipo tan grande como Marathón, Real España, Olimpia o el mismo Motagua".

Con la mira en el futuro, el cafetero dio una disertación amplia: "El diagnóstico es claro, este es un equipo de mucha juventud, proyección y jóvenes... Más con ganas, deseos y lucha, que habrá un momento en el que tendremos que concatenar todo eso*, apuntó.

De paso, y sin apartarse del tema, explicó que"este partido se definió por los momentos puntuales que tuvo Marathón... Me quedó con que el equipo nunca renunció, el portero de ellos hoy estuvo fenomenal, ellos todo lo que remataban era gol, en el cuarto él le pegó sin ver y fue gol".

Su esperanza es grande respecto al material humano que hay en el Puerto, lugar en el que tras seis duelos dirigidos acumula dos victorias, un empate y tres caídas.

"Este es un equipo que, si o mantenemos, tanto junta directiva como cuerpo técnico, en uno o dos años va a dar resultados", ya que, a su juicio, "cada días es más combativo".

Quiere Carlo Costly para rato

Cuestionado por el aporte de Carlo Costly, anotador del 2-4 definitivo, John Jairo López asegura "con la entrada de Carlo fue más profundo el equipo".

Y avisa que no piensa dejarlo retirarse, al menos si él sigue en el equipo... "Total. Es un jugador que le ha dado mucha alegría al fútbol hondureño, no solo a Platense... La categoría al equipo se la dan estos jugadores maduros como Diego (Reyes) y Carlo. No pueden hablar de un jugador que hoy por hoy se siente triste porque no le ha podido dar más a esta afición".

Y remató su rueda de prensa adelantando algo: "Vamos a tener Carlo Costly para mucho tiempo, se lo manifesté a él : 'Te quiero hacer una buena pretemporada y retirarte por la puerta grande'. Pero hay que llenarle el tanque con gasolina de avión para que no acuse fatiga o cansancio. Con Carlo es un equipo diferente, los defensas tiemblan con él, tenga 37 o 38 años".