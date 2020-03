Mauricio Kawas: "Falta de formación de los futbolistas: Coito puso el dedo en la llaga"

Por Mauricio Kawas

Miré y escuché con mucha atención los 11 minutos y 31 segundos que duró la entrevista que Edwin Banegas le realizó al Profesor Fabián Coito la semana anterior. Ya se cumplió un año desde su llegada y el entrenador uruguayo resumió los momentos más relevantes desde su arribo. Tranquilos, el blog de hoy no será para criticar el proceso de la Selección Nacional. Más bien haré referencia a algo que ha dicho sobre nuestro fútbol. Y es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo.

Coito hacía énfasis en la falta de futbolistas hondureños en clubes internacionales de primer nivel. A su criterio el motivo está muy claro y es por la falta de formación de los futbolistas. Puso el dedo en la llaga. A lo mejor porque lo dice un extranjero nuestros directivos comienzan a prestarle la atención debida. Porque es una realidad que se vive desde hace mucho.

He platicado con varios entrenadores y todos me dicen lo mismo cuando reciben a un potencial talento en sus filas. El joven llega sin la capacidad de poder manejar el abc del fútbol: recepción, control orientado, el buen uso del pie para dar el pase, cabecear, etc. Es decir, nada mágico ni técnicamente sobredimensionado. Es la base pura del juego. Ya luego aparecerá el talentoso que sobresale bastante, pero la realidad es que lo primero pasa por manejar los conceptos de base. Y eso se enseña desde una edad muy temprana.

Y aquí es donde falla el directivo del sector menor y falla el directivo de la Fenafuth. Dotar de balones, uniformes y tacos es importante, pero está lejos de completar las necesidades reales. Y la necesidad real está en desarrollar un verdadero programa de preparación integral de los niños que aspiran llegar a ser jugadores profesionales. Una formación que les enseñe, de manera correcta, la base del juego y que además les enseñe valores.

En lugar de eso, los directivos de ligas menores se acercan a los federativos en busca de un puesto que les permita estar cerca del poder. Y eso no es malo siempre y cuando se traslade en el beneficio de los niños y jóvenes que compiten en los distintos torneos en todo el país.

Pero no sucede así. Una vez están cerca del poder lo que mejor hacen es viajar acompañando delegaciones hondureñas en competencias internacionales. Y con el viaje parece que se olvidan de su verdadera misión. No son todos, porque hay buenos directivos en el sector menor. De esos que ponen su tiempo, su carro y mucho más para sostener a su equipo. Pero esos dirigentes terminan siendo relegados y marginados.

Lo sé, muchos están pensando que el proceso menor en Honduras es un éxito ya que de manera casi seguida logra clasificaciones a los mundiales Sub17 y Sub20. No se me engañen. Con cuatro cupos disponibles para Concacaf debemos entender que no se requiere de tanto para alcanzar el pase. Y al final esos supuestos grandes triunfos terminan proyectando una realidad muy equivocada.

Uno de los mayores problemas en el fútbol menos de nuestro país es el tema de las canchas.

Lo explicó muy bien Fabián Coito en esa entrevista que les mencioné al inicio: “Los resultados son importantes, pero no cuando se quedan perdidos en el tiempo. Pero si el resultado está apoyado a nivel de crecimiento, entonces es algo bueno”. Entonces nos preguntamos qué tanto hemos crecido en los 20 años más recientes y creo que todos conocemos la respuesta. Y por si algunos no le creen al que se los dice o escribe con acento hondureño a lo mejor ahora que se los dijo alguien con acento foráneo les cae el veinte.