Blog de Jenny Fernández: “Este Impact de Montreal es un rival menos duro que Seattle Sounders”

Jenny Fernández

Este martes Olimpia jugará la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf de visita en Canadá ante Impact de Montreal. Los albos son el único equipo Centroamericano sobreviviente en esta fase, es por eso que este partido ha tomado mayor relevancia e interés a nivel internacional, pues es el orgullo del área está depositado en los de Pedro Troglio.

El albo ha viajado a Canadá con la ausencia de varios jugadores importantes, algo que no es nuevo en este plantel que ha padecido de todo en esta temporada, además, a la hora del partido hay pronóstico de lluvia y las temperaturas son bajas. Pero ya sabemos la filosofía de su entrenador: Cero excusas.

Si hay algo que le ha enseñado Pedro Troglio a este Olimpia es a creérsela, pero a creérsela en base a argumentos futbolísticos... Si bien es cierto la mente es poderosa, no debés perder el piso y ver lo que realmente se puede hacer. Y para mí, puede lograr la clasificación a semifinales, no es algo que se vea imposible, porque el rival no es invencible y los albos llegan con la motivación al tope.

Tampoco digo que hay que comerse la liebre antes de cazarla, los partidos hay que jugarlos y esta llave será igual de dura que la de Seattle. El argentino ha entendido como sacarle el máximo rendimiento a su equipo ante el poderío económico y la calidad individual del rival.

Thierry Henry sobre Olimpia: "Eliminó al campeón de la MLS, es un equipo que nunca se rinde".

El DT argentino de los albos sabe muy bien las limitantes y fortalezas de los suyos, pero también sabe que mentalmente puede ser más fuerte que cualquiera, y es ahí donde se ha especializado.

Olimpia debe jugar con inteligencia los 180 minutos, está prohibido pensar en el partido de vuelta y distraerse en este primer pulso porque puede ser el definitivo. Sí será una ventaja cerrar en casa, pero también hay que señalar que los equipo norteamericanos suelen ser fríos cuando juegan en ambientes hostiles, como seguro les espera en la vuelta en el Olímpico. Ese ambiente beneficiará y empujará a los albos, pero no creo que atemorice a los visitantes.

Olimpia ha estado jugando sus partidos de Concacaf en el estadio Olímpico, mismo en el cual recibirá al Montreal Impact de Thierry Henry.

APLOMO Y JERARQUÍA

Si bien los hondureños no deben alocarse en los primeros minutos, tampoco deben pecar de mezquinos y renunciar al fútbol que están acostumbrados a practicar: posesión del balón, presión alta, intensidad ofensiva... Olimpia debe de buscar un gol en Canadá, ser equilibrado en defensa y no renunciar al ataque; el empate sería un buen negocio y, en el peor de los casos, si pierde que sea por la minina diferencia.

Una muestra de lo que puede representar este Impact de Montreal es lo que vimos en la serie ante Saprissa, en la cual fue un equipo que solo propuso 45 minutos y consiguió dos goles... El resto, se plantó bien atrás y fue una muralla defensiva que los ticos no pudieron derribar.

El Montreal Impact de Thierry Henry, Romell Quioto y compañía recibe a Olimpia este martes a las 6:00 PM.

Mucho ojo, Olimpia, los 'morados' también pensaban que el Impact era un rival accesible y ya sabemos la historia... Los ticos se descuidaron en casa y en la vuelta pecaron de no ser agresivos en ataque.

Muchos estamos seguros de que este equipo tiene hambre de seguir trascendiendo internacionalmente, es un equipo con carácter y personalidad que puede perder pero no dejará de luchar, al menos esa es la versión que esperamos en Canadá. Deben demostrar que no es casualidad estar entre los ocho mejores de Concacaf.