Diego Vázquez ironiza tras incidente de caja cervecera: "Me gusta más el vino que la cerveza"

En Motagua los ánimos están elevados después de haber recuperado la cima del torneo Clausura 2020 a costa de Real España y su técnico Diego Vázquez, inmerso en la polémica del fin de semana, ya palpa el derbi capitalino ante Olimpia.

"Bastante bien, con el mejor de los ánimos y pensando ya en el clásico", dijo sentirse en este inicio de semana la 'Barbie', quien aseguró que ve injusta su expulsión en el clásico con Real España y adelantó que "vamos a presentar un escrito porque fue injusta mi expulsión".

En dicho documento pretende "relatar los hechos". Recuerda que "la caja cae encima de nosotros, que si le cae a Ñel (Vega) lo desintegra, a otro lo corta, viene de arriba la caja".

"Escuché decir que no me tengo que involucrar... Cuando cae la caja llamamos a Héctor Rodríguez, cuarto árbitro, y al comisario y se hicieron oídos sordos; cuando no hacen caso la tiré al campo para que Raúl (Castro) la viera", añade a su versión de los hechos.

Lamenta que "en el acta el árbitro pone que no impactó en nadie, o sea que te tiene que rajar la cabeza para que no sea grave, tiene que haber sangre para que digan que no hay violencia... Seamos conscientes, si esa caja que viene de un palco impacta en alguien te lástima fuerte. Después nos siguieron agrediendo, los jugadores del Real España le pedían a la afición que se calmara".

Prosigue contando que "me metí al campo porque por ahí se va al vestuario, ni modo que me fuera cerca de la orilla que por ahí me podían pegar o lanzar algo... ¿ O sea que yo me tiré la caja? De locos".

Critica que "la autoridad del parrtido tiene que proteger al protagonista, pero en vez de proteger castiga, entonces tiene que castigar al jugador del España que se metió a tirar la caja" luego que él la tomara.

"Héctor Rodríguez y el comisario no hacían nada, como si no pasaba nada, que nos siguieran cayendo cajas, encendedores y cerveza; está bien que te quieran agredir verbalmente, pero con elementos de ese tipo...", cuestionó el DT indignado.

No teme que en el duelo con Olimpia, este sábado (3:00 PM), suceda algo similar: "No tiene nada que ver, una cosa no tiene que ver con la otra, este clásico es con gente de Motagua", advirtió.

Diego Vázquez fue protagonista en el caliente clásico nacional que Motagua ganó a Real España en San Pedro Sula (0-1).

DIEGO HABLA DE LA 'CAJA DE CERVEZA'

"Me la tiene que sacar la roja, lo único que hicimos fue denunciar un acto de violencia; no les estoy diciendo lo que tienen que hacer, pero es lo justo", dice Vázquez sobre la sanción que acarrearía.

Dice que se acercó a Raúl Castro ya que "¿A quién le reclamamos si ni policías habían? El árbitro es la autoridad en el campo, luego el comisario y el cuarto... Después vinieron policías cuando ya había acabado todo".

"Si no quieren que denunciemos eso, que maten a uno", dijo Diego Martín como claro mensaje a los que cuestionan su comportamiento. En relación al estadio Morazán y una posible sanción, el DT se limitó a decir que "en eso no me meto, no me corresponde".

En torno a quienes piden un castigo para él, el estratega argentino ironizó: "¿Qué hice? ¿Me llevé la caja?; me gusta más el vino que la cerveza". Antes de jugar contra Olimpia manifestó que "llegamos bastante bien".

En cuanto al momento de los suyos, también le hice un recordatorio a quienes veían mal a los suyos: "Decían crisis, no sean groseros, ¿cómo va a ser crisis cuando sos primero? Llegamos bien que es lo importante, lo anímico es importante para estos partidos".

OLIMPIA, MARCELO CANALES...

"Es relativo, es un clásico; todos los partidos tienen su historia, su grado de complejidad, vamos a hacer el plan de juego como todo partido", valoró antes de medirse, en el Carlos Miranda de Comayagua, al acérrimo rival.

En cuanto a Marcelo Canales, el timonel expuso que "tuvo un accidente cuando venía al entrenamiento de La Ceiba, tuvo lesiones leves" nada más y por la voluntad de Dios.