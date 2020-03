Emilio Izaguirre y su buen deseo para el león: "Espero en Dios que Olimpia gane"

A las puertas de encarar el clásico capitalino ante el Olimpia, en el Motagua se siente un ambiente de mucha calma. Emilio Izaguirre, defensa de los azules, espera que el equipo ratifique su buen momento.



"Es una semana larga para nosotros y tenemos que prepararnos de la mejor manera, sabemos lo importante que es, es una final y un clásico que hay que sacar lo mejor".



Pese a mantenerse líder, Izaguirre no cree que este duelo marque la pauta de lo que puede ser el "campeón" de las dos vueltas. "Después de este juego faltan cinco partidos, es mucho. Vamos paso a paso, primero es Olimpia, luego Honduras Progreso y así sucesivamente. Tenemos fe en Dios de ir jugando este tipo de partidos que todo vaya bien".



Lo que no ocultó. "Es bonito empezar una semana estando en primero y a dos puntos de los que nos siguen que es Olimpia. Esperamos en Dios que sean cinco (puntos de diferencia), pero hay que seguir seguir trabajando de la mejor manera para estar en primero".







Sin entrar en detalles en el favoritismos, Emilio Izaguirre considera que: "Los clásicos son clásicos. No importa cómo esté y hay que aprovechar las oportunidades que se tengan. Sabemos que son pocas, pero la que tengamos la aprovechemos y saquemos esos puntos importantes".



Ante ciertas críticas de nivel de los clubes. "El fútbol es de altibajos, ni los equipos de alto nivel tienen un rendimiento parejo. Siempre de diez juegos, hay uno que juega mal o el otro equipo juega muy bien. Aquí es de levantarse de cada caída y seguir manteniendo el nivel".

Deseó suerta al Olimpia en Concacaf

Izaguirre recuerda un poco lo que han sido los últimos clásicos. "Hace cuatro clásicos que ellos nos ganaron tres y nosotros ganamos en San Pedro Sula, luego nos toca una historia diferente, no sé si les puede afectar o no el viaje (Montreal), pero nosotros estamos tranquilos pensando en nosotros".



Aprovechando que el Olimpia juega esta tarde noche ante el Montreal Impact, el ex Celtic de Glasgow le mandó buenas vibras a los merengues. "Yo le deseo que gane, yo tengo muy buenos amigos ahí, tengo un primo que le deseo lo mejor. Espero en Dios que Olimpia gane, lo importante que el fútbol hondureño siga marcando y ojalá ganen y sigan avanzando".