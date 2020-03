Análisis arbitral Impact vs Olimpia: "Sí es penal, la mano está separada del cuerpo"

A los aficionados del Olimpia se les vino el mundo encima cuando el árbitro mexicano Adonai Escobedo sancionó lanzamiento penal a favor del Impact de Montreal tras un cabezazo de Anthony Jackson que pegó en la mano de Maylor Núñez a los 82 minutos cuando el partido estaba 2-1 a favor del conjunto hondureño.

Sin embargo, su asistente lo hizo cambiar de opinión y terminó sancionando un tiro de esquina. En ese momento les devolvió el aliento a los olimpistas, mientras los jugadores del Impact se le fueron encima y Thierry Henry no podía creer lo que estaba haciendo el central.

"Es increíble, es inédito lo que acaba de hacer el árbitro, para mí sí es penal", comentaba en la transmisión el periodista de ESPN, Andrés Agulla.

La acción ha desatado una gran controversia, para muchos no es penal porque consideran que Maylor tenía sus manos pegadas al cuerpo, pero para otros es una posición antinatural.

LO QUE DICEN ÁRBITROS HONDUREÑOS

DIEZ obtuvo la versión de algunos árbitros hondureños con gafete internacional, así como ex réferis con mucha experiencia con Mario Moncada, quien no tiene dudas que el mexicano se equivocó al no pitar el penal.

"Es un contacto en una parte del brazo, se pueden calificar en varios aspectos: distancia entre defensor y atacante; balón a la mano o mano al balón. La regla es clara ahora, mano en posición no normal dentro del área es penal", menciona de forma contundente Moncada.

Moncada agrega que Escobedo también se equivocó al pedir opinión de una acción que ya había juzgado. "Por qué pedir opinión del asistente. Si indica penal es porque vio el contacto. Ese cabezazo iba al marco, si entraba o no es otra cosa, pero iba con dirección al marco".

Otro de los árbitros consultados por DIEZ, tampoco tiene dudas que era penal a favor del Impact Montreal. "Si es penal, la mano está separada del cuerpo y el balón va al marco. No es una mano natural".