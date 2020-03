Thierry Henry se aleja de la polémica por el penal no pitado: "Del arbitraje no hablo"

Thierry Henry no pudo creerlo cuando su equipo no podía contra el Olimpia, un equipo que ha sido la gran sorpresa en la Champions de Concacaf donde los venció 1-2 en su casa y ahora están cuesta arriba.

Henry lamentó la forma cómo la defensa se abrió y fue pillada con presión alta de los delanteros que les ganaron la línea de fondo y el ex jugador del Barcelona lamenta que no tuvieron respuestas.

"Pasamos 45 minutos en la segunda mitad. No podemos tomar esos dos goles que encajamos. Son errores escolares", lamentó Henry en rueda de prensa tras el partido.

El entrenador del Impact Montreal, Thierry Henry, lamenta una clara acción que fallaron frente al portero Güity.

El entrenado fue preguntado por la mano clara en el penal que no sancionó el árbitro, pues tiene como regla no hablar de los árbitros. "¿Qué si es Penal? No hablo de arbitraje", sentenció.

Para el juego de vuelta del próximo martes en San Pedro Sula, Henry es claro y dice que van a intentar anotar o por lo menos no recibir goles ."Vamos a intentar ser más decisivos y atacar. Incluso si no anotas, los sacas", mencionó el francés.

Una de las cosas que Henry temía se cumplió, sabía desde antes que Olimpia no le iba a proponer el partido, que lo iba a buscar al contragolpe y ahora lamenta no poder frenarlos. "No nos abrieron en la primera mitad. Pero sabíamos que serían directos y lo fueron".

El entrenador criticó al delantero Antony Jackson que entró en el complemento y falló dos claras, una de cabeza y la otra frente al marco en el cierre del partido. "Jackson podría haber marcado tres goles. (...) Tienes que jugar bien durante 90 minutos. Estamos tratando de progresar ".