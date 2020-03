Tigres, el gigante de México al que se mediría a Olimpia en semifinales de Liga de Campeones

Es cierto que Olimpia tiene hecha la mitad de la tarea en su afán de acceder a las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf, pero está muy cerca y este martes podría sellar su boleto a dicha instancia.

La pregunta recurrente es con quién se mediría el albo de Pedro Troglio si es capaz de sellar en el estadio Olímpico (6:00 PM) la llave que le gana parcialmente 2-1 al Montreal Impact de Thierry Henry.

Resulta que sería el ganador del emparejamiento Tigres (México)-New York City FC (Estados Unidos), el cual se desarrollará entre este miércoles (6:00 PM) y el próximo martes (8:00 PM).

En un cruce que comenzará del otro lado del Río Hudson y cerrará el telón en el imponente 'Volcán', los felinos aparecen como el favorito a avanzar a la contienda que vale las semis.

Leé más: Pedro Troglio anuncia equipo alternativo para el clásico ante Motagua.

Subcampeón de la Copa Libertadores de América (2015) y siete veces campeón azteca, los dirigidos por el brasilero-mexicano Ricardo 'Tuca' Ferretti han dominado el fútbol de su país en los últimos años.

Vencedores del Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019, los de Monterrey se instalan quintos en el palmarés histórico ya igualando a escuadras como Pumas y León.

A día de hoy solo están por detrás de América (13), Chivas (12), Toluca (10) y Cruz Azul en coronas y en el presente continúan siendo referencia nacional y un exponente de peso internacionalmente.

EQUIPO PLAGADO DE FIGURAS...

André-Pierre Gignac es la gran figura de Tigres, y no solo en el presente, ¡en su historia! Máximo goleador de la historia felina con 119 goles hasta la fecha.

El mundialista ecuatoriano ex West Ham, Enner Valencia; el chileno ex Napoli, Eduardo Vargas; el argentino ex Sevilla, Guido Pizarro; los seleccionados mexicanos Diego Reyes, Carlos Salcedo y Javier Aquino son otras caras visibles del poderoso club del norte.

Olimpia tendrá que saber definir su eliminatoria primero, pero es un hecho que, de hacerlo y no ocurrir algo extraordinario en la otra vereda, habría visita de lujo el próximo mes de abril.