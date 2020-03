Olimpia establece precios para juego ante Impact Montreal en el estadio Olímpico

Pese a que se juega un día de semana, Olimpia espera que el próximo martes toda su afición se pueda volcar al estadio Olímpico para sellar el pase a las semifinales de la Liga Campeones de Concacaf, instancia a la que ningún club de Honduras ha llegado en este nuevo formato.



La Concacaf determinó que el partido se desarrolle a partir de las 6:00 de la tarde y es por ello que Olimpia ha determinado precios que considera accesibles para la afición.



El presidente Rafael Villeda informó a DIEZ que cobrará 100 lempiras en la localidad de sol, 150 en el sector de preferencia y 250 lempiras tanto en silla como el sector de palco.



Además informa que los niños acompañados de un adulto en el sector de populares puede ingresar gratis.

Aunque le encantaría que hubiese un llenazo, Rafa Villeda considera que es difícil que se logre por el día, pero enviarán a emitir cerca de 30 mil boletos para poder tener un apoyo importante ante los canadienses.



POSIBILIDAD DE JUGARSE A PUERTA CERRADA

Aunque la Secretaría de Salud de Honduras no tiene pensando la cancelación de eventos públicos, no se descarta que esto suceda en caso que los casos por coronavirus confirmados en Honduras pueda hacer que este tipo de eventos que aglomera a miles de fanáticos sea a puerta cerrada.



"Tocará acatar lo que se disponga. Obviamente para la afición y para el club en la parte económica sería difícil, además tendríamos algún nivel de desventaja porque el rival tuvo la oportunidad de hacerlo con su público y para nosotros es fundamental contar con el apoyo, esperamos que por el bien de Honduras no se sigan dando más casos y que podamos cumplir este partido con el respaldo de nuestro afición", comentó a DIEZ Villeda.