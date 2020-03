El blog de Astor: Posibles consecuencias del coronavirus en el fútbol de Honduras

No existe duda alguna que el Coronavirus (“COVID-19”), ha estremecido y llamado la atención del mundo entero y a medida aumenta el número de casos, también aumenta el impacto negativo en la industria del entretenimiento y en especial en los eventos deportivos masivos.

A nivel mundial son pocos los deportes que no se han visto afectados por el COVID-19 y un gran número de federaciones ya están implementando desde protocolos de prevención para sus eventos deportivos hasta protocolos que ya incluyen suspensiones de partidos; un claro ejemplo es la Serie A de Italia que suma más de 8 encuentros cancelados. Incluso ya existen propuestas “sobre la mesa” en caso de que dicha temporada no llegue a culminar; alternativas que van desde que no haya campeón en esta temporada o que se celebren “playoffs” para definir el campeón y asimismo el descenso.

De manera oficial, la FIFA y la Confederación Asiática (AFC) han acordado posponer los partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2022 de esta zona, que estaba previsto para las fechas internacionales del 23 al 31 de marzo y del 1 al 9 de junio próximos; en Sudamérica CONMEBOL aún nos tiene a la espera; ligas importantes de Europa y el mundo como la Premier League de Inglaterra, la Liga de España, la Liga de Campeones y la Europa League ya se encuentran amenazadas por la propagación del COVID-19. La Liga Costa Rica es el ejemplo más cercano a nuestro país sobre el impacto negativo del COVID-19, en donde se determinó de manera preliminar jugar las jornadas 15 y 16 a puerta cerrada.

¿Estarán preparadas nuestras Ligas Profesionales (Primera y Segunda división) contra el coronavirus? Me da pavor esta interrogante cuando pienso en que una alerta verde por cuestiones climáticas en la jornada 10 en el partido Vida vs Real Sociedad, desnudó una vez más las graves deficiencias de la Liga Nacional en cuanto a protocolos de seguridad se refiere, en donde también el club local tuvo responsabilidad.

CORONAVIRUS Y LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES

Pero la problemática e incertidumbre por las amenazas y suspensiones de eventos deportivos no es el único inconveniente, ya que detrás de todo esto existen compromisos contractuales que involucran clubes profesionales, futbolistas, empleados de clubes, proveedores, aficionados y patrocinadores, por mencionar algunos; compromisos que fueron pactados con anterioridad a la presente problemática sanitaria y pueda que en muchos de ellos no estuviere prevista o bien detallada casos o circunstancias como las que está exponiendo la propagación del COVID-19.

¿Cuáles podrían ser algunos de esos inconvenientes?

• No hay duda que las primeras afectaciones económicas de los clubes serían tener que jugar sin aficionados. Dado el caso de alguna suspensión de partidos, el actual torneo Clausura debe estar finalizado a más tardar el 31 de mayo del presente año, salvo en caso de fuerza mayor, la Liga podrá establecer su finalización en fechas posteriores, en este caso tiene un respaldo para poder ampliar la fecha de terminación del actual torneo hasta más o menos el 19 de julio 2020, pero esto conllevaría a los clubes a pagar salarios que tal vez no estaban previstos, sumada la posible problemática de convocatorias a la Selección Nacional mientras culmina una posible prolongación del torneo.

• ¿Qué pasaría si un futbolista se contagia con coronavirus? ¿Qué efectos tendría en las actividades y desarrollo del resto del plantel? ¿Qué impacto tendría en el desarrollo del torneo si un club con varios de sus jugadores debe ser puesto en cuarentena? El extremo es una posible suspensión indefinida del actual torneo Clausura, pudiendo llegar al punto de ser imposible su culminación; en este caso algunos clubes se verían urgidos a revisar las cláusulas de sus contratos con sus futbolistas para efectos del pago de salarios; la revisión también pudiese abarcar los compromisos con sus patrocinadores, llegando en algunos casos a renegociar condiciones cuando la cláusula de “fuerza mayor” no este del todo clara para este tipo de situación.

POSIBLES CONSECUENCIAS PARA LOS FUTBOLISTAS

• Una afectación para los futbolistas seria que el actual torneo Clausura no se pudiese culminar, esto debido a que algunos clubes tienen cláusulas en donde su compromiso de pago de salarios es hasta la fecha en que tengan participación oficial, retomando el pago de salarios hasta la pretemporada próxima respectiva.



• Asimismo, los futbolistas verían cómo se les esfuma la posibilidad de obtener bonos por juegos ganados, bonos por clasificación a otra fase del campeonato o el tan anhelado bono por lograr un campeonato.

El ex futbolista Astor Henríquez ahora es abogado y explica las razones legales del coronavirus.





PODRIA EXISTIR UN BENEFICIADO POR EL COVID-19…

Según las bases del actual campeonato, ningún club podrá invocar nulidad del torneo, ni peticionar que se declare desierto o fracasado el mismo, así mismo ningún club podrá solicitar el no descenso durante una temporada… pero entonces, ¿qué pasaría con el club que ocupe el último lugar en la tabla de posiciones al momento de determinarse que el actual torneo clausura no se pueda culminar producto del coronavirus?

Les comento que todos los aspectos no previstos en las bases del campeonato, serán resueltos por la Junta Directiva de la Liga Nacional, son ellos los que podrían tener la última palabra.

Hay mucho que pensar y meditar sobre el impacto negativo que podría tener en los eventos deportivos la llegada del COVID-19 a nuestro país, pero más importante son las alternativas que Fenafuth y las Ligas Profesionales deben establecer de manera conjunta con las autoridades sanitarias correspondientes.





Si estás interesado en conocer sobre más temas de Derecho Deportivo, puedes visitar la cuenta en Twitter @astorhenriquez y escribirnos solicitando información.

Este trabajo fue publicado por Diario Diez y los derechos de autor son propiedad de Astor Henriquez; Se otorga permiso para hacer copias digitales o impresas de este trabajo (o parte o resúmenes de él) para uso personal, siempre que no se realicen o distribuyan con fines de lucro o ventaja comercial, y siempre que todas las copias lleven este aviso en la primera página (que debe incluir la URL, el nombre del autor (Astor Henriquez), el título del artículo, la fecha de publicación y la fecha de uso) de cualquier copia realizada. Se deben respetar los derechos de autor de los componentes de este trabajo propiedad de terceros que no sean Astor Henríquez.