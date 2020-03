Santiago Correa habla de su amistad con 'Palomo' Rodríguez, DT del Honduras Progreso

No ha tenido la regularidad de sus otros tres compatriotas debido a una sanción que sufrió en sus primeros días con Real España, pero Santiago Correa se siente más adaptado a la Liga SalvaVida y en charla con DIEZ repasa aspectos de su vida.

Quizás el más afín y relevante para los seguidores de la Máquina sea su día a día con el club y la amistad entrañable que le une a un ídolo aurinegro como lo es su compatriota Julio 'Palomo' Rodríguez.

El futbolista uruguayo, de 29 años, siente que "estamos bien, venimos de hacer un buen partido (contra Motagua), lástima que no pudimos concretar las chances". De igual forma cuenta que desde ya "hay que pensar en lo que viene el domingo y tratar de ir por los tres puntos" frente a Platense.

Acepta que, entre los cuatro charrúas que llegaron en este torneo Clausura 2020 a la realeza, a él fue al que "al principio me costó un poco, la seguidilla de partidos y, justo llegó la expulsión, me condicionó un poquito...".

Pero ahora se siente "con más confianza" y está "conociendo más a los compañeros y de a poco me voy soltando un poco más", razón por la que no hay que dudar previo a la visita del domingo (4:00 PM) al estadio Excélsior.

"Me han dicho que es difícil, que en la cancha de ellos se hacen fuertes, pero nosotros sabemos cómo plantear el partido y vamos a ir a buscar los tres puntos" para continuar en liza por los primeros puestos del campeonato.

Se siente complacido con la afición españolista:"Contento, son muy amables y disponibles siempre con nosotros, eso hace que uno se vaya adaptando rápido que al ser extranjero no es fácil... La gente y los compañeros nos ayudaron, eso es bueno para nosotros".

En el presente campeonato liguero, Santiago ha estado presente en siete de los 12 partidos de los suyos, acumulando 569 minutos, además de los dos juegos de la final de Copa Premier Centroamericana que le ganaron a Olimpia.

Correa recibiendo indicaciones de Ramiro Martínez, su compatriota uruguayo que confío en él para que viniera a Real España.

SU AMISTAD CON 'PALOMO'...

Santiago Correa es alguien de pocas palabras que se refiere con cariño a sus buenos amigos. Uno de ellos es el ex volante Julio Pablo Rodríguez, quien fuera campeón con los amarillo y negro en 2010 y 2013.

"Hablé con él enseguida llegó a Honduras, todavía no tuvimos chance de juntarnos por la seguidilla de partidos, él recién llegó; tengo una gran relación con él y en cualquier momento nos juntaremos a tomarnos unos mates", cuenta con una sonrisa de complicidad en el rostro.

Confiesa que "prácticamente de fútbol no fue que hablamos mucho, me dijo que lo de él fue muy rápido, me avisó cuando llegó y justo pasó lo de la semana de tres partidos... No quise molestarlo porque me imagino que está planificando, aparte no se está quedando en San Pedro (Sula) sino en El Progreso".

No se imaginó que tan pronto tendría la posibilidad de saludarlo, pero entiende que "el fútbol da vueltas y tenés el chance de encontrar nuevos compañeros y amigos, me alegro por él que hace lo que le gusta y está dirigiendo, siempre le deseo lo mejor y sé que tiene mucho futuro".

Justamente en la visita de la décimo sexta fecha, cuando Honduras Progreso visite el Morazán, tendrán la oportunidad de verse las caras como rivales. Cabe ilustrar que Correa y Rodríguez compartieron vestuario en Central Español en 2016, cuando el ahora DT del Honduras Progreso recién se había ido del España.

Ya enfocado en lo que viene, el diminuto jugador dijo que "para nosotros todos los partidos son fundamentales, pero vamos partido a partido y tenemos que pensar en Platense, tenemos que ir a buscar los tres puntos para seguir allá arriba", remató en tono reiterativo.