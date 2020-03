Filtran video en que futbolista del América agredió a su pareja: ''Qué grabe a la mier**''

El delantero ecuatoriano Ranato Ibarra fue detenido la semana pasada tras ser denunciado por agredir a su pareja embarazada y su cuñada.

La revista TVNotas filtró este jueves las imágenes que ambas mujeres grabaron mientras se protegían dentro de un vestidor de las agresiones del futbolista del Club América.

En el video se aprecia a Ibarra muy alterado, insultando a su esposa Lucely Chalá con la intención de abrir el guardarropa y era sujetado por otra persona.

La grabación dura un máximo de 20 segundos y se observa al delantero con un objeto de metal en la mano. También se escucha cuando dicen: ''qué grabe, qué grabe a la mierda...''.

Según contó la víctima, Renato Ibarra primero la tomó del cabello para luego empujarla en la pared y fue cuando aprovechó para refugiarse junto con su hermana en el clóset.

''Él me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared, entonces a él empujarme a la pared, yo me meto al vestidor y mi hermana también alcanza a meterse al vestidor. Abrí la puerta del vestidor y llamó a sus hermanos para que también nos pegaran'', relata Lucely Chalá.

Asimismo confiesa que en la escena se encontraba su hijo menor. ''Mi niño gritaba 'no le peguen a mamá', déjenla''.

Futuro de Renato Ibarra

Tras este escándalo, el futbolista podría ser separado del América ya que sobre él pesan cargos como tentiva de homicidio y aborto.

El ecuatoriano se encuentra en prisión porque según el reporte médico de la agresión, Chalá presentó un hematoma que tiene ''más del 50% del espacio reroplacentario, el cual almacenaba a un producto de 9.5 semanas de gestación'', así como golpes en los brazos, dedos y tórax.