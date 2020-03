Golpe financiero: El impacto económico del coronavirus al fútbol de Honduras

El torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional será a puertas cerradas las próximas dos semanas, eso sin contar que ha sido suspendido el Preolímpico de Concacaf en el que participaría la Selección Sub-23 de Honduras.

El coronavirus no distingue estatus económico, raza y creencias... El fútbol de Honduras, puntualmente, ya está sufriendo el impacto de esta epidemia que tiene en predicamento al mundo.

Javier Martínez, vicepresidente Real Sociedad, uno de los clubes que tendrá que jugar sin público su partido de la jornada 13 del campeonato catracho ante Real de Minas, manifiesta que "acatamos disposiciones de la Liga, pero con argumentos".

El dirigente tocoeño menciona que "no sabemos quiénes han tomado la decisión, porque yo soy directivo de la Liga y no me han llamado"; también "sabemos la situación del coronavirus, pero hay que ser claros, en toda la zona de Colón no hay ningún caso y la otra, nosotros lanzamos la preventa desde el martes...".

Oficial: Jornadas 13 y 14 de la Liga Nacional de Honduras se jugarán a puertas cerrada.

El segundo al mando del barco 'aceitero' explica que "si hay que jugar a puertas cerradas, acatamos las decisiones", pero es cierto que "la situación nos afecta bastante, hay que recordar que la gente está llegando, el equipo está bien y esperábamos un lleno el sábado".

En voz de Osman Vélez, gerente deportivo Vida que debe hacerle los honores a Lobos de la UPNFM este sábado, esta determinación del máximo ente balompédico "sí perjudica porque no tenemos el ingreso de los aficionados, pero no podemos verlo desde ese punto de vista porque el fútbol va más allá, es por la enfermedad y esto no es un juego".

Reconoce que "la vida de nuestros jugadores está en nuestras manos y hay que protegerlas", pero deberán consensuarlo en la reunión de emergencia que tendrá este viernes en la Liga Nacional. Estima que "jugar a puertas cerradas es el acabose, hay que llegar a un consenso, hay que ver cómo queda esto".

En cuanto a Olimpia, considerado por muchos el club con mayor poder adquisitivo del 'deporte rey' de los catrachos, estaría dejando de percibir entre dos y tres millones de lempiras por el aplazamiento de su duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf contra Montreal Impact (2-1).

Olimpia tendrá que esperar para disputar como local el duelo de vuelta de los cuartos de Concachampions contra Montreal Impact. Esa partido era presagio de taquillón para el León.

LAS SELECCIONES HONDUREÑAS, AFECTADAS

Jorge Ernesto Mejía, secretario de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), se refirió a lo perjudicial que ha sido esta pandemia para sus arcas ya que se canceló el amistoso fecha FIFA con República Checa y se aplazó el Preolímpico de Concacaf rumbo a Tokio, Japón 2020.

"El partido no se puede llevar a cabo, la Liga Nacional anunció que se jugará a puertas cerradas las dos próximas jornadas, la Liga de Ascenso suspendió cualquier actividad deportiva... Se envió una circular a las Ligas Menores, torneos departamentales, etc, para que se suspenda la actividad deportiva de los niños; se hace como medida de prevención para evitar cualquier tipo de contagio", comenzó disertando sobre las previsiones que han tomado.

Federación de Honduras confirma que se suspende Preolímpico en Guadalajara por coronavirus.

No duda en expresar que "financieramente" todas estas suspensiones de eventos representan "un golpe porque habíamos hecho varios microciclos con las selecciones, los honorarios que íbamos a cobrar es un dinero que dejamos de percibir, lógicamente tiene un impacto en las finanzas de la Federación".

La Selección de Honduras iba a percibir 75 mil dólares (1 millón 857 mil lempiras) por jugar contra República Checa. El juego se cayó porque Estados Unidos ha cerrado sus cielos a vuelos europeos.

Que haya actividad liguera en primera división sin gente lo ve como "una medida preventiva, sana, que obviamente golpea la economía de los clubes pero la Liga está pensando en no dejar a los aficionados sin fútbol, que haya esa distracción el fin de semana".

Prosigue diciendo que "para los clubes de la Liga Nacional es un golpe muy fuerte porque son ingresos que dejan de percibir por una situación de fuerza mayor que no estaba contemplada".

EN EUROPA YA HAY PÉRDIDAS ECONÓMICAS

En España, el segundo país más afectado por el COVID-19 se paralizó la actividad por dos semanas y, en caso de suspensión definitiva del torneo, se estiman unas pérdidas de 680 millones de euros (763 millones 622 mil dólares).

En Inglaterra la situación varía de acuerdo a la importancia de la competencia, puesto que la Liga Premier tendrá pérdidas millonarias y, en cuanto a los equipos que no formen parte de la misma, un juego puede costarle unos 127 mil dólares.

Recientemente Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, aseguró que perderán “unos seis millones de euros (7 millones de dólares)” si jugaban contra Napoli en el Camp Nou por Champions y a puertas cerradas.