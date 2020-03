Pedro Troglio sobre Motagua: “Ojalá que estemos a la altura y podamos ganar”

Olimpia abrió las puertas a los medios a diferencia de Motagua que tomó medidas como prevención del coronavirus.

El entrenador Pedro Troglio confesó que llega motivado después del triunfo en Montreal, pero no se fía del Motagua, ya que es puntero y juega muy bien.

Le preocupa el tema de las constantes lesiones, pero dice que es por la carga de partidos.

En su intervención le dio un voto de confianza al joven portero Alex Güity Barrios tras jugar un gran partido en Canadá. Del coronavirus informa que no les han hecho exámenes, pero los que viajaron no han presentado "síntomas raros".

Suspensión del partido de Champions: “No se sabe si era mejor jugar o descansar para recuperar todo el plantel, estábamos con el envión anímico, entonces no sabés si es mejor parar porque la competencia y la situación que está pasando llevan a que sucedan estas cosas de que no sepamos que va a pasar. Hay que parar a nivel internacional y a nivel nacional jugar sin gente, debemos tener paciencia y jugar de esta manera”.

¿Jugarán el plantel estelar tras suspensión? “Hoy vamos a ver tomando en cuenta los que iban a jugar el martes, ver cómo estaban, si iban a soportar tres partidos. Ahora con esto que no se juega el martes abre la posibilidad de que pueden llegar más y vamos a arriesgar un jugador más.

El otro día ganamos en Montreal y ganamos un partido complicado y me preguntaron porqué no puse a Maidana, si hubiéramos perdido me matan, imagina, no es así. Muchos me dicen que porqué no jugó Chirinos, no, es que el partido es así y por eso determiné mandar a Cañete para sostener los centros porque era esa la posibilidad”.

Complicado entender los sistemas: “Hay partidos para Maidana, para Garrido, para Pinto, partidos para Cañete, Casildo. Hay situaciones en los encuentros que veo que son para Olimpia; después, si pierdo me hago cargo. Pero en el duelo llevaba a que tenía que no era cuestión de tener la pelota, sino quitarla a Montreal, y en base a eso armamos eso para armar la contra porque el 2-1 cambió los planes. Repito, cada 11 que pongo dejo gente que puede ser titular, pero en partidos así es cuestionable que hice y que no hice”.

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, conversando con el gerente de campo, Nahún Pérez. Fotos Ronal Aceituno

Compleja situación en la portería: “Edrick Menjívar tiene un desgarro en el aductor y estará un mes fuera. Güity Barrios lo hizo muy bien y estamos hablando de un arquero de buen nivel y va a tener que atajar y el chico Valladares irá al banco y pensando en la bolsa de minutos sub-20 vamos a tener que poner a Valladares a atajar en un partido para sumar. Estamos bien y vamos a ir a distintas canchas con faltantes; una vez se nos lesionó Ever Alvarado y apareció Mejía y Casildo jugando en esa posición de primer nivel.

La pelea por la punta ante Motagua: “Mañana es un partido duro, difícil contra un rival que conoce lo que quiere y sabe que si nos ganan se aleja y si nosotros lo hacemos quedamos punteros. Será un partido muy importante; ojalá que nosotros estemos a la altura y podamos ganar”.

El golpe de tener dos porteros lesionados: “Uno cuando analiza nunca espera que los dos arqueros se lesionen y por eso nunca quise que Güity Barrios se nos fuera porque Olimpia tiene que tener tres arqueros de primer nivel. Vieron el momento caliente en Montreal de poner a un chico a los 15 minutos y lo hizo de primer nivel. El portero Valladares es muy bueno y por eso está en la Sub-20. Los que están, son capacitados para atajar y aguantar lo que venga”.

Clásico a puerta cerrada: “Es una cuestión de fuerza mayor. Lo peor es cuando son cerrados por algún disturbio de la gente, pero en este momento no hay una excusa ni nada porque estamos hablando de una situación mundial complicada, de muchos temores donde la gente no está bien informada ni tiene idea de lo que es esto (del coronavirus) o de los riesgos. Aunque en Honduras solo hay dos casos que se confirmaron, pero hay que pegarse a lo que es el momento mundial y ver la mejor decisión”.

El que llega mejor al clásico: “Los dos, ellos llegan punteros y nosotros ganándole a Montreal de visitante. Estos son clásicos y a veces llegas en mal momento y ganas que el que viene triunfando en todos los partidos. Es un juego importante, de concentración y dejar el alma en la cancha, enfrentamos a un gran equipo que no lo voy a descubrir yo, tiene el mismo entrenador, se conocen, tiene un esquema definido que siempre complica, pero nosotros también somos un equipo duro. No hay una idea de cómo pueda terminar y todo se define en la cancha”.

El plantel sostuvo una reunión previo al entrenamiento de este viernes. Foto: Ronal Aceituno

La inyección anímica de ganar en Montreal: “El plus de ellos… los estaban criticando y ganaron en San Pedro Sula a Real España, no existe en los clásicos un plus. Nosotros veníamos de perder ante Saprissa la final y nos estaban matando, fuimos a los tres días y ganamos el clásico; eso depende del momento y no cómo estás porque el estado de ánimo se termina cuando el árbitro suena el silbato y a jugar; allí los jugadores se olvidaron”.

El estadio Nacional o Comayagua: “Yo no quiero entrar en ese tema porque cada quien debe pensar en la situación de cada parte; si me preguntás como entrenador es mejor no viajar, pero es entendible lo que están manejando los dirigentes de Olimpia con respecto a lo que merecen por ser los que usan y le dan vida al estadio Nacional. Creo que las partes tienen que ser justas para todas. Si ese estadio no lo usa Motagua ni Olimpia, quién lo va a usar, van a hacer un recital cada 100 años, entonces creo que hay que llegar a un acuerdo y darle a los clubes las condiciones justas para jugar allí. A nosotros nos conviene jugar en Tegucigalpa, pero si hay cosas que no van con lo que quiere el club, vamos a jugar donde nos toque”.

Medidas de seguridad y su familia: “Ya me hablaron, mi familia está en Argentina, allá los colegios siguen abiertos, no es la locura que se viven en otros países, es lo mismo que pasa acá. Lo que pasa que la gente hace una locura por lo que mira, pero claramente hay que tomar las precauciones porque estas cosas son graves. Al menos que dentro de 15 días se tenga una solución”.

Medidas tras el viaje a Canadá: “No nos hicieron ningún examen; por eso te digo, no creo que haya en determinados países lo que puede hacer el Real Madrid que metió a todos los deportistas en un bus y los llevó a una clínica privada, no en todos lados se puede hacer eso. Nosotros estamos expuestos como ustedes. Al otro día un jugador de la NBA tocó un micrófono y seguramente contagió a todos y no sabemos si pudo pasar. Nosotros siempre estuvimos dentro de un hotel; si estuvimos en un estadio con 40 mil personas, pero por ahora no hay ningún jugador que tenga algún síntoma raro y espero que no pase nada”.

