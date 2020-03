Fabián Coito, en líos para seguir ejecutando su plan de trabajo con Honduras por el coronavirus

Por Jorge Ferman

El coronavirus (Covid-19) está haciendo estragos en todo el mundo y no solo en el tema estricto de la salud de las personas afectadas directamente, sino también en todas las activiades sociales, económicas y hasta deportivas.

El mundo del deporte, lógicamente no ha estado exento de la crisis que ha desatado el coronavirus en todo el planeta. Grandes competencias han sido canceladas temporalmente, lo deportivo y factor negocio han quedado en el segundo plano, pues lo más importante es la seguridad sanitaria de la población.

El deporte italiano y español en general han sido suspendidos, al igual que la Champions League, Europa League y en otras partes del mundo han tomado medidas drásticas para evitar que el virus se siga propagando.

Esas medidas han llegado a Honduras, luego de que esta semana se confirmaran los dos primeros casos de coronavirus en el país. El deporte en nuestro país y otras actividades de suma importancia, están sufriendo los efectos de esta pandemia mundial.

En Honduras, por ahora la Liga Nacional se seguirá desarrollando, pero sin la presencia de la afición en los distintos escenarios. La Liga de Ascenso ha sido cancelada por este fin de semana y a nivel de selecciones nacionales, la Sub 23 no viajó hacia Costa Rica donde iba a sostener dos partidos de preparación.

Además, la Concacaf anunció ya la cancelación del prelolímpico que estaba previsto para que iniciara el próximo 20 de marzo en la ciudad de Guadalajara, México.

A nivel mayor, la selección adulta también tuvo que cancelar el partido de preparación que iba a realizar frente a República Checa, en la ciudad de Miami el próximo 29 de marzo.

Jorge Ferman, periodista de DIEZ, junto a Fabián Coito, seleccionador hondureño.

La Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) ha anunciado la cancelación del partido amistoso que disputarían la Selección Nacional de Honduras y República Checa, supuesta a realizarse en Fort Lauderdale, Estados Unidos.

La restricción impuesta por el presidente Donald Trump para evitar el ingreso de extranjeros por restricciones de vuelos, ha obligado a cancelar el encuentro entre ambas selecciones.

Todas estas variantes inevitables, debido a la crisis que ha provocado el coronavirus, le cambian el panorama a Fabián Coito en cuanto a su agenda de trabajo, pero sabemos que hay prioridades en todo el mundo, algo que él debe entender muy bien, pero estoy seguro que no se quedará de brazos cruzados.

El técnico uruguayo no ha dejado de trabajar a nivel interno, al menos con la selección Sub 23, grupo con el que ha cumplido a cabalidad hasta la fecha, las etapas de preparación planificadas. Estas cancelaciones son obstáculo para Coito, pues no tendrá la posiblidad de medir el nivel competitivo del equipo nacional en ninguno de los niveles.

Para enfocarnos, a nivel mayor, por ejemplo, ahora tendrá que readecuar su plan de trabajo, pues tampoco es seguro que al menos reunirá a los futbolistas para trabajar localmente, aunque no tenga partido programado. Seguramente esto será muy díficil que suceda.

En cuanto al proceso olímpico de igual manera tendrá que interrumpirlo, por la cancelación del clasificatorio. La Federación de Fútbol ha confirmado que el seleccionador junto a su equipo de trabajo ya están diseñando este nuevo modelo de preparación para que el impacto en este duro momento, no sean tan alto para la selección nacional.

Evidentemente, en este momento, el deporte en general pasa a segundo plano, pero de cualquier forma, el proceso de preparación para la Selección Nacional no se quiere ver afectado en un alto porcentaje, pues una vez superemos la crisis, tendrán que estar listos para enfrentar todos los compromisos pendientes y los que vendrán a corto plazo.