Pedro Troglio habla del beso de Maradona y Carlos Tévez… ¿Besaría él a Diego?

Pedro Troglio cada vez que habla en una conferencia responde de todos los temas. Hoy en una jocosa charla con los medios, el entrenador del Olimpia habló de su amigo, Diego Armando Maradona quien el fin de semana pasada se dio tremendo beso con Carlos Tévez en el partido donde Boca Juniors se coronó campeón.

¿Se besaría así Troglio con Maradona? El argentino responde y confiesa lo que significa Diego para ellos como compatriotas. También habla del otro Diego, Diego Martín Vázquez y el saludo que se darán en Comayagua, pues hay que tomar medidas para prevenir el coronavirus.

“Igualmente veo que en todos lados se chocan los codos, hay que tomar esa precaución. Hay gente que está muy asustada, gente que no, otra no le toma importancia, pero estamos en presencia de lo que ya pasó con la gripe aviar y otra que viví en 2014 en Argentina. Espero que pronto encuentren la vacuna”, dice el entrenador sobre el coronavirus que tiene el mundo a medio vapor.

Así fue el saludo entre Carlos Tévez y Diego Maradona en la Bombonera del que habla el entrenador Pedro Troglio. Foto AFP

¿Se besaría en la boca Troglio con otro hombre como Maradona y Tévez? El entrenador del Olimpia responde así: “No, yo ni loco no le doy besos en la boca. Mañana no sé si Diego estará en el banco, creo que no; es cabalero y yo trato de no saludarlo, así evitamos. Ya nos hemos saludado tres veces seguidas y hemos ganado y perdido, pero mejor no saludarse para evitar cualquier cosa”.

Luego habla sobre Maradona y el beso con Carlitos Tévez en la Bombonera que le ha dado la vuelta al mundo porque es poco inusual; aunque ya Diego se había besado con Caniggia. “Diego si se besó con Caniggia, conmigo ni loco (risas) pero no estoy para eso, pero Maradona puede hacer lo que quiera, Maradona todo bien, nosotros somos todos mortales”.

Sobre el coronavirus, Troglio afirmó: “Con nosotros están dos, las otras 22 están en la casa. Las mismas recomendaciones que dan; que te laves las manos, pero también te dan el codo y pueden toser… uno desconoce todo. Es complicado, es un tema muy difícil y yo trato de laverme las manos, bañarme continuamente, no salgo, no me expongo y con los muchachos hablamos lo mismo. Pero no sabemos dónde está el coronavirus y esperamos que en los próximos 20 días se calme esta locura”.