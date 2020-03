Alejandro Reyes sobre renovar con Olimpia: “No hay nada concreto”

Con pocos minutos sumados en el Torneo Clausura, el volante del Olimpia, Alejandro Reyes, considera que la suspensión del torneo internacional les vienen bien para bajar las cargas de tanto juego.

"Ya habíamos tomado ese ritmo de estar jugado miércoles y domingo, no era algo que le estaba afectando al equipo en lo físico, pero los días de descanso nos van a venir bien para seguir afinando cosas".

Reyes se pronunció también sobre la poca participación que está teniendo en el equipo y el renovar contrato puesto que en junio termina su vínculo. "Yo estoy listo para cuando me den lo minutos. Mi situación con el equipo siempre está latente, todavía no hay algo establecido, pero siempre está ahí. Con el presidente (Rafael Villeda) cada vez que me mira tocamos ciertos temas, pero no hay nada concreto".

Además aseguro que la seguidilla de partidos le ha impedido tener acercamientos con la directiva. "El equipo está pasando por momentos de juegos miércoles y domingo y no ha habido chance, ni tiempo de sentarse para hablar, de ver cómo está la cosa".

El volante de los merengues también lamentó que se haya suspendido el torneo Preolímpico, donde espera sumar minutos. "Ayer escuché que se cancelaba y me hubiera gustado estar ahí, pero si lo cancelaron es porque nos vamos a ir a morir ahí con el virus. Creo que las autoridades hicieron lo mejor que les parecía".

Alejandro Reyes no baja los brazos ante la situación que vive. "Seguir trabajando, esperar que me den mi oportunidad aquí. Cuando vuelva el tema de selección estar preparado".

Al mismo tiempo Reyes reconoce lo siguiente: "A todo jugador el estar parado le desespera, pero trato de manejarlo con la mayor calma posible, trato de trabajar al cien aunque sepa que voy a jugar o no, porque si me meten cinco minutos tengo que estar preparado".

Ante la posibilidad de sumar minutos en el clásico ante el Motagua, Reyes confiesa que el técnico no le ha dicho nada. "No se ha acercado a mí, no me ha dicho nada del partido. El juego será bonito, sin gente y es algo que ya nos acostumbramos el torneo pasado, donde jugamos casi todo el torneo sin gente. Es un clásico y siempre genera expectativa a la gente".