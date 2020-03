De futbolista campeón con Motagua a amante del triatlón; el drástico cambio en la vida de Erick Mondragón

El fútbol puede durar mucho para unos y poco para otros. En esta ocasión te traemos la historia de Erick Mondragón (36 años), que se retiró en 2010 de las canchas debido a una lesión y a la falta de oportunidades.



Jugó en el Motagua del 2006 quedó campeón ante Olimpia en San Pedro Sula, luego de eso pasó al Broncos de la UNAH y finalizó su corta carrera profesional en el Walter Ferreti de Nicaragua.



Después de su paso en el extranjero vino lesionado y a pesar de contar con ofertas del Deportes Savio y Necaxa, decidió poner punto final a su carrera y convertirse asesor de ventas en grupo OPSA.



Erick Mondragón nos cuenta cómo es su vida lejos de las canchas y el nuevo deporte que practica, además, dio a conocer como fue ese procesos de adaptación al dejar de manera repentina el fútbol.

Erick Mondragón durante la entrevista con diario DIEZ hablando de su actualidad y su paso por el fútbol. Foto: Ronal Aceituno.



“Yo comienzo desde las menores en un equipo que se llamaba Promesas del Morazán, era del barrio Los Jucos, Tegucigalpa. Luego mi papá me consiguió estar en Motagua, entré en la categoría mosco (U-14) y después fui pasando cada fase hasta llegar al primer equipo”.



Mondragón estuvo en Motagua desde 2005 hasta 2007 y hubo un entrenador que le marcó en su crecimiento y aseguró que estuvo en una camada donde muchos llegaron a debutar en primera división del fútbol de Honduras.



“En los procesos menores de Motagua uno de los que más me marcó fue José Castely, él ahora tiene una academia de fútbol en Estados Unidos, muy buen entrenador. De hecho, los que estuvimos en esa camada, Samir García, Rubén Matamoros, Edy Vásquez, Roy Posas, Luis Rodas, todos fuimos dirigidos por él y llegamos a debutar en primera división”.



¿Quién lo hace debutar?



“A mí me sube al primer equipo Javier Padilla, pero quien me hace debutar es Primi Maradiaga, venía de dirigir en Guatemala y me dio la oportunidad. Mi debut lo hago contra Valencia en Choluteca (2005), jugué hasta cierto minuto del segundo tiempo porque de la calor que hacía me dio la “pálida” y me tuvieron que sacar, por mí entró Luis Guzmán”.



Durante su corta carrera, Erick Mondragón jugó tan solo para tres equipos, Motagua, Broncos de la UNAH y Walter Ferreti, este último de Nicaragua.

Fue parte del Motagua campeón en 2006 bajo las órdenes de Primitivo Maradiaga. Esa final se la ganaron a Olimpia en San Pedro Sula.



Antes de retirarse pudo jugar para Deporte Savio o Necaxa, pero que la lesión en su rodilla lo hizo pensar y decidió dar un paso al costado y dejar el fútbol de manera oficial a sus 28 años.



Los títulos que peleó durante su carrera.



“El que ganamos contra Olimpia en San Pedro Sula, logré quedar subcampeón con el Walter Ferreti de Nicaragua, esa final recuerdo que la perdimos contra el Real Estelí, a nivel profesional solo logré ganar un campeonato, pero yo me sentí feliz porque son como las graduaciones que uno va teniendo en el fútbol”.



En 2006 con el Motagua que era dirigido por Primi Maradiaga, Mondragón logró ser parte del plantel campeón ante Olimpia en aquella recordada final en San Pedro Sula, además, contó una anécdota de Victor "Muma" Bernárdez antes del crucial encuentro.

“Fue una experiencia muy bonita, teníamos todo en contra, el rival (Olimpia), la ciudad San Pedro Sula, en el estadio Olímpico había más gente de ellos, recuerdo que solo llegaron unos pocos de Motagua, pero estábamos convencidos de hacer algo grande”.



Anécdota con ‘Muma’ Bernárdez



“Nos dijo que por esa gente vamos a ir a ganar, y si se fijan, cuando mete el gol (en la final ante Olimpia en 2006) de tiro libre a Donis Escober, él se fue a festejar a la parte donde estaban aquellos pocos que nos acompañaron ese día, ser campeón de Liga Nacional es algo indescriptible”.

Y agregó: “Cuando llegamos acá a Tegucigalpa no esperábamos que la gente estuviera despierta para celebrar, porque salimos de San Pedro Sula, paramos en Siguatepeque a comer, llegamos a la capital como tipo tres de la mañana y nos dijeron que haríamos un recorrido por la calle del Bulevar Morazán y pues no esperábamos ver a casi nadie, al momento de llegar era una algarabía increíble, era un mar de gente festejando”.

Así celebraron el título conseguido en el estadio Olímpico tras derrotar al Olimpia 3-1. Fue el campeonato número 11 de Motagua.

También tuvo proceso de selección



“Estuve en una Sub20 con el profe “Chema” Durón, fuimos a un torneo Centroamericano en Guatemala, nos eliminaron rápido porque fue una selección armada así a la carrera, pero Gracias a Dios pude vestir la camisa de Honduras”.



Erick Mondragón dio a conocer el motivo principal que lo obligó a retirarse del fútbol profesional con tan solo 28 años y como después de ese momento comenzó una nueva ida para él.

“Tenía 28 años cuando me retiré, cuando venía de Nicaragua venía fregado de la rodilla, ese fue uno de los motivos por los cuales no decidí seguir y también la familia, ya tenía mí primer hijo (Paolo), tenía que buscar oportunidades y gracias a Dios estudié durante mi etapa como futbolista y me logré graduar de licenciado en Mercadotecnia”.



¿Qué fue de usted después del fútbol, tuvo depresión?



“No, la verdad no porque tuve la satisfacción de haber llegado a jugar en primera división que era uno de mis anhelos, sí tal vez uno quiere dar más, desea que la carrera sea más larga, disfrutar más de los objetivos que uno se traza cuando está pequeño, pero al final el día a día lo va cambiando a uno y fuimos avanzando en la vida”.

Erick Mondragón junto a Belarmino Reyes cuando jugaban para los Broncos de la UNAH en Liga Nacional.



¿Qué consejo se daría a usted mismo cuando era joven?



“Quitar algunos nervios que hay, que me atreva más, ser yo mismo sin temor al qué dirán o a quien tengo al frente. Si estaba enfocado en lo que quería hacer, pero tal vez uno cuando está a la par de un Amado Guevara, Ninrod Medina, uno dice, pucha, si yo tengo que sustituir a este tengo que ir a hacer algo bien, entonces me aconsejaría ser un poco más atrevido ante las oportunidades”.

EL TRIATLON, SU NUEVA PASIÓN

Luego de dejar el fútbol comenzó una nueva vida y a pesar de que la bicicleta es un deporte que siempre le apasionó nunca lo practicó como un deporte, fueron sus hermanas quienes lo convencieron de ser parte del Triatlón.



“A mí siempre me gustaba la bicicleta, en El Hato, Tegucigalpa donde vivía caminaba con mis amigos en las famosas BMX haciendo saltos y cosas así, pero nunca tan metido a rollos como el deporte, lo que pasa es que a mis hermanas les gusta mucho y una de ellas me decía ‘debería de probarte’ y no quería, hasta que un día me atreví, me gustó y así fue como comenzamos”.

Una de sus nuevas pasiones es el Triatlón, una disciplina que comenzó a realizar gracias a sus hermanas.



Y agregó: “A nivel de bicicleta ya he hecho varias carreras, por ejemplo, en la competencia de El Heraldo ya he participado como cinco años seguidos, no tengo títulos porque yo lo agarré “jugando”, pero a medida que uno va avanzando uno va queriendo mejorar y queriendo ganar las competencias donde participa”.

SU VIDA PROFESIONAL

Luego de dejar el fútbol desempeñó la carrera que estudió de Mercadotecnia en la universidad, rápidamente encontró trabajo y tras cinco años describe como fue ese proceso y su nueva vida en grupo OPSA como asesor de ventas.



“Después del fútbol, este fue mi primer trabajo, aquí es donde he aprendido mucho a echar raíces a entender lo que nos gusta que es la parte comercial, entonces disfruto de lo que hago y gracias a Dios ya llevo cinco años en este lugar”.



¿Qué es ser un asesor de ventas?



“Básicamente es buscar el ingreso para la empresa, las oportunidades de negocio que se puedan dar, sobretodo un grupo tan grande como este que ofrece varios productos, es mercadear todas esas cosas que la compañía nos ofreces como, revistas, eventos, la parte digital, entonces eso es lo que hacemos”.