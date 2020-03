Elmer López: "Hay que terminar el Torneo Clausura ya, sino se verán en la obligación de anularlo"

Aunque en Honduras solo hay dos casos confirmados por coronavirus y que aún el Gobierno de la República no declara estado de emergencia como en otros países, el médico Elmer López adelanta que la situación en el país se agravará porque no existen condiciones de salud.

Es por ello que el doctor, quien además labora con Olimpia, aconseja a la Liga Nacional tomar medidas extremas ya que las próximas semanas y meses serán críticos para el país y no recomienda exponer a los futbolistas y cuerpos técnicos.

"A mi manera de ver el torneo debe finalizarse ya. No se debe exponer a cuerpos técnicos ni jugadores, hay que buscar la manera de terminarlo ya, sino se verán en la obligación de anularlo porque esta situación no mejorará hasta en unos dos o tres meses, esas son las proyecciones acá y en otros países", afirma López quien es médico especialista en Medicina Interna y Dermatología y trabaja en el Hospital Escuela.

Honduras ha identificado a 15 sospechosos con coronavirus, solo hay dos casos confirmados como positivos.

"En otros lados le van dando largas, pero el aspecto económico es importante con los equipos que no tienen capacidad de tener a sus jugadores esperando (un salario), se debe tomar una decisión salomónica es definiéndolo en una Pentagonal con los primeros cinco que están arriba, esto si quieren terminar el torneo, sino se tendrá que anular", se atreve a decir.

También cree que lo más justo es que no haya un equipo descendido esta temporada y que sería el momento ideal para invitar a otros dos clubes para que la Liga Nacional se conforme con 12 participantes como en la mayoría de países centroamericanos.

"La situación va a empeorar. No tenemos condiciones de salud y la población no está educada con medidas de prevención, no existe, hay histeria colectiva y pánico, más bien eso es perjudicial porque no se concentran en la prevención", dice López sobre lo que se esta viviendo.

Además el médico de los leones da consejos para evitar el contagio: "Si usted se va a montar el carro antes de agarrar el timón debe usar gel con alcohol para desinfectarse, precaución de no estar con personas con síntomas, no ir a centros comerciales, cines o reuniones públicas, hay que poner medidas aislamiento, lo mejor es quedarse en su casa".

De momento la decisión de la Liga Nacional es que la jornada 13 y 14 se dispute a puertas cerradas, pero en caso que algún club reporte a un futbolista o miembro del cuerpo técnico con coronavirus, el campeonato será suspendido de inmediato.

En caso de no ser así, dentro de 14 días se volverán a reunir para definir la situación de país y decidir si se abren los portones del estadio o se mantiene tal como está.

En Centroamérica, la liga de El Salvador ha sido suspendida por 30 días, en Costa Rica el campeonato continúa su desarrollo a puertas cerradas mientras en Guatemala y Nicaragua aún no se toman medidas para eventos públicos.