Malestar en los árbitros por sanción a Henry Figueroa tras agresión a Óscar Moncada

Saíd Martínez es una voz autorizada en el arbitraje hondureño para hablar ya que es silbante con gafete FIFA y uno de los que proyecta la Concacaf para que esté en el Mundial de Qatar 2022. El matemático se pronunció luego del castigo de cuatro partidos de suspensión que recibió el defensor de Marathón, Henry Figueroa.

Saíd habló en el programa Panorama Deportivo de Radio Internacional y manifestó el malestar que hay en los silbantes por el leve castigo al zaguero que le lanzó la pelota en la cabeza al juez, Óscar Moncada, luego que éste lo expulsara tras una violenta y mal intencionada acción contra Elvin Casildo del Olimpia.

Video: ASÍ FUE LA ENTRADA DE HENRY FIGUEROA A CASILDO

¿Sorprendido por el castigo que le aplicaron a Henry Figueroa? Le consultaron a Saíd que de inmediato y sin titubear dijo: “Yo creo que sí, no sé hasta qué punto estamos tolerando esta situación; es demasiado irrespeto hacia las autoridades. Si tirarle el balón en la cara a un árbitro, es de cuatro partidos, no me quiero imaginar que harán ahora los jugadores”, reaccionó el juez nacido en Tocoa, Colón.

Este es el momento de la expulsión de Henry Figueroa tras la fuerte entrada contra Elvin Casildo del Olimpia. Foto DIEZ

Luego siguió diciendo: “Es algo hasta cierto punto irrisorio y vamos a ver qué medidas toman las autoridades arbitrales porque no estamos nada contentos con este tipo de deliberaciones atípicas porque en otros países se ven castigos más duros con acciones menos serias. No estamos como gremio contentos con tal situación”, dijo el silbante que el domingo estará pitando en Puerto Cortés el juego Platense vs Real España.

La Comisión de Disciplina no castigó el comportamiento de Figueroa con el árbitro tras la expulsión y únicamente le aplicó el reglamento por la acción violenta contra el jugador del Olimpia. Figueroa cumplirá su sanción de cuatro juegos en la jornada 14 ante Real España en el clásico que se jugará a puerta cerrada.