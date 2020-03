Un perro, 50 policías, 15 periodistas y un estadio sin aficionados para el Marathón-Honduras

El rebote de la pelota suena fuerte, los gritos de los jugadores se escuchan en todo el estadio Yankel Rosenthal que por primera vez no tendrá aficionados para el juego Marathón contra Honduras Progreso.

Mientras los jugadores hacían el calentamiento un perro ingresó a las gradas y caminaba deambulando. 50 policías cuidan el partido y para matar el aburrimiento disfrutan con sus celulares y los 15 periodistas que cubren el partido no pueden estar juntos como medida de seguridad.



El temor al contagio del coronavirus hizo que el juego a puerta cerrada dejara al descubierto lo que se dicen los aficionados. El ambiente es de soledad, no hay gritos de fanáticos y solo el sonido de los carros que cruzan cerca del estadio interrumpen el ambiente de silencio.





No hay vendedores ambulantes en el coloso. No hay agua para los que no son futbolistas, así se vive el primer partido de Liga Nacional sin público por el coronavirus.



De la delegación del Honduras Progreso solo estuvo presente el presidente Elías Nazar quien llegó con tres amigos y se ubicaron en una parte del estadio, solos y sin contacto de los medios de comunicación.