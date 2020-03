Palomo Rodríguez: “Jugar fútbol como lo hicimos hoy, sin público, no tiene sentido”

Palomo Rodríguez vivió momentos de frustración en el banquillo al mirar que la pelota no entraba. La derrota la califica como justa porque fue mejor Marathón pero considera que todavía hay posibilidades de salvarse.

El estratega habla de la importancia que tiene la vida humana y se deben tomar medidas para frenar el coronavirus, por eso dice que el fútbol es diversión y atrae aficionados y jugarlo a puerta cerrada no tiene sentido. Pide que los partidos del domingo donde juega Real Sociedad, no se suspendan.

Derrota ante Marathón: “Es difícil, se nos escapa el partido por detalles; hicimos un esfuerzo enorme, lo buscamos por todos los medios, tratando de jugar al fútbol mejor, defendernos bien, con los cambios busqué refrescar el equipo pero ellos defendieron bien y no fuimos contundentes a la hora de definir. El resultado es justo, pero me hubiese gustado irme con otro resultado”.

La delantera no concreta: “Me queda la sensación de que pudimos llevarnos un punto, pero el fútbol no es de merecimiento, ellos hicieron un gol, defendieron bien, son justos ganadores. Por el trámite del partido me hubiese gustado llevarme algo de aquí”.

El Honduras Progreso estuvo cerca del empate, pero la pelota se le negó y el Palomo lamentó la derrota. Fotos Neptalí Romero

Todavía se puede salvar la categoría: “La luz de esperanza este grupo la tiene y vamos a dar la pelea hasta el final; está muy difícil y cada partido es una posibilidad y de aquí en adelante tenemos que sumar de a tres y el partido que viene tiene que haber triunfo porque es lo único que nos sirve”.

Inquieto en la banca: “Es difícil porque nunca me había tocado vivir una situación de estas (pelear descenso). Es mi primera experiencia como entrenador; me metí dentro de la cancha para ayudar a los muchachos a pasar la pelota pero no se puede más. Me siento orgulloso de ser el entrenador de estos muchachos que se entregan en cada juego”.

Levantar el ánimo al plantel: “Con trabajo porque ya el lunes vamos a pensar en el partido contra Motagua tratando de tener de la cabeza ocupada en cada entrenamiento. La situación es real, hoy perdimos la oportunidad de cuidar el punto que traíamos y sumar de tres, pero se nos fue por un detalle”.

La importancia del fútbol en momentos de emergencia Nacional: “Es un tema bastante delicado, ni que hablar, el fútbol no deja de ser un juego, pero está por delante la vida humana. Veremos qué es lo mejor, que recomendaciones nos dan, cuál es la mejor medida para el beneficio de la gente. El fútbol es un deporte que atrae gente y jugarlo como lo hicimos hoy no tiene sentido, pero hay que cuidar a las personas”.

Que se juegue la jornada 13 completa para no dar ventajas: “No me gustaría que se suspendieran los partidos de este domingo, no me gusta que jueguen con ventaja. Ya suspendieron el Real Sociedad-Vida y jugué con desventaja ante Platense y me comí cuatro… otra vez no. Mañana se tiene que jugar la fecha completa”.

No quiere ventajas para otros: “Nooo. No es llorar sobre la leche derramada, yo si hubiese perdido, empatado o ganado hoy, me gustaría que el rival que tengo más cercano, mañana jugara”,