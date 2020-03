Diego Vázquez tras bajarse a Olimpia: ''Es histórico, un clásico soñado para nosotros''

Diego Vázquez, técnico de Motagua, valoró el contundente triunfo de su equipo sobre Olimpia por la jornada 13 del Clausura 2020 y lo califica como ''histórico''. El argentino no pudo estar presente en el banquillo y asegura estaba autorizado para ver el encuentro desde las gradas.

Sobre la goleada al eterno rival, el entrenador dijo que fue ''un partido soñado para nosotros, por el marcador y posesión de la pelota. Estoy contento por haber ganado el clásico''.

Diego asegura que la diferencia ''la marcamos nosotros en los momentos justos, estuvimos tranquilos a pesar de comenzar perdiendo muy temprano, pero supimos tener la calma''.

El timonel azul indicó que esta victoria es muy importante para aspirar al título. ''Es una enorme inyección anímica para los jugadores. Nos sirve para seguir creyendo en lo que hacemos, los primeros minutos fueron de Olimpia, pero después de que empatamos, el partido fue para nosotros''.

Vázquez asegura que la clave para vencer a los leones era la tendencia del esférico. ''Sabíamos que si manejábamos bien la pelota les íbamos hacer daño, si salíamos rápido por fuera íbamos a tener nuestras oportunidades. Fue u triunfo histórico para nosotros''.

Diego, desde las graderías

El técnico sudamericano presenció el clásico desde las gradas luego de recibir una expulsión en el Morazán ante Real España.

''Solo estábamos los directivos acreditados, había gente de Olimpia también y policías, pero no se entiende mucho'', comentó el argentino, tras las suspenciones que tuvo el encuentro por órdenes de Copeco ante la pandemia por el Covid-19.







''Estoy acreditado, no etoy suspendido, tengo que ir a la Comisión esta semana. Lo consultamos con el Presidente y estaba autorizado para ver el partido'', añadió.

Por último, Diego dijo que no hay que ''volverse loco'' después de ganarle las dos vueltas a Pedro Troglio. ''Ganar un clásico así es histórico y no me interesa ganarle las fechas a Troglio. Hay que disfrutarlo de la buena manera''.